Садовий про "сміттєву проблему": В Польщі всі відповідають у дусі "негідник, але наш"

Андрій Садовий (Фото: прес-служба Львівської міськради)

Польська компанія, яка виграла тендер на будівництво сміттєпереробного заводу, наразі штучно створює проблеми. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, польська сторона має ілюзію, що якщо довго будуватиме, то заробить більше грошей. Хоча вже отримала від громади 28 млн євро.

"Є контракт, вони його порушили, ми зараз маємо з ними судову тяганину. Це безпрецедентна річ. Я писав листа прем'єру Туску, говорив про це з головою МЗС Сікорським, з іншими колегами з Польщі. Всі відповідають у дусі "негідник, але наш". Дай Боже, щоб Україна так захищала свій бізнес, як інші країни", – зазначив Садовий.

За його словами, "робота робиться", хоч і не так швидко, як би того хотілося. Наразі основна частина сміттєпереробного заводу вже збудована, обладнання завезено. Залишається електрична частина та допоміжні речі.

Садовий вважає, що вдасться знайти відповіді на всі складні питання, але репутація польського бізнесу постраждає дуже серйозно.

"Я про це кілька разів говорив на міжнародних зустрічах: коли польські інвестори матимуть намір брати участь у відбудові України, ми їм будемо показувати цей кейс Control Process – компанії, яка за кошти міста в час війни не змогла організувати якісну роботу у строки, про які ми домовилися", – резюмував мер Львова.