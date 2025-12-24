Садовий про "сміттєву проблему": В Польщі всі відповідають у дусі "негідник, але наш"
Польська компанія, яка виграла тендер на будівництво сміттєпереробного заводу, наразі штучно створює проблеми. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, польська сторона має ілюзію, що якщо довго будуватиме, то заробить більше грошей. Хоча вже отримала від громади 28 млн євро.
"Є контракт, вони його порушили, ми зараз маємо з ними судову тяганину. Це безпрецедентна річ. Я писав листа прем'єру Туску, говорив про це з головою МЗС Сікорським, з іншими колегами з Польщі. Всі відповідають у дусі "негідник, але наш". Дай Боже, щоб Україна так захищала свій бізнес, як інші країни", – зазначив Садовий.
За його словами, "робота робиться", хоч і не так швидко, як би того хотілося. Наразі основна частина сміттєпереробного заводу вже збудована, обладнання завезено. Залишається електрична частина та допоміжні речі.
Садовий вважає, що вдасться знайти відповіді на всі складні питання, але репутація польського бізнесу постраждає дуже серйозно.
"Я про це кілька разів говорив на міжнародних зустрічах: коли польські інвестори матимуть намір брати участь у відбудові України, ми їм будемо показувати цей кейс Control Process – компанії, яка за кошти міста в час війни не змогла організувати якісну роботу у строки, про які ми домовилися", – резюмував мер Львова.
- Протягом 60 років сміття зі Львова возили на Грибовицьке сміттєзвалище, яке має площу понад 33 га, є третім за розміром у Європі та було одним із найбільших забруднювачів навколишнього середовища на території Львівської області.
- Після пожежі на сміттєзвалищі у 2016 році був розроблений проєкт комплексного поводження з твердими побутовими відходама.
- Сміттєпереробний завод розташовуватиметься на північно-східній околиці Львова (вулиця Пластова, 13) поруч із очисними спорудами міста. Він має переробляти 250 000 тонн відходів на рік – стільки, скільки збирають у Львові. За потреби потужність можна буде наростити. Підприємство не лише займатиметься сортуванням, а й вироблятиме тверде вторинне паливо з відходів (RDF-паливо).
- У червні 2025 року Садовий поскаржився на польського підрядника і заявив, що той – найскладніший за весь час.
