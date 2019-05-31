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31.05.2019, 08:31

В России отреагировали на отказ Пентагона от услуг Роскосмоса

В России отреагировали на отказ Пентагона от услуг Роскосмоса - Фото
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин (фото - NASA, Bill Ingalls)

В профильном ведомстве РФ у Дмитрия Рогозина посетовали на "новое проявление недобросовестной конкуренции со стороны США"

В будущем у российской космической отрасли могут появиться проблемы, если США применят вторичные санкции, как это уже происходит в военно-технической сфере. Об этом, комментируя новый запрет американских властей о сотрудничестве с РФ по космосу, заявил пропагандистскому агентству ТАСС советник гендиректора Роскосмоса Михаил Ремизов.

Советник Дмитрия Рогозина говорит, что "если речь идет и о коммерческих спутниках США, последствия могут быть более неприятными". Тем не менее, утверждает чиновник РФ, "потери будут сугубо гипотетические".

В то же время исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев, бывший космонавт, заявил Интерфаксу, что такой запрет на пользование услугами "грозит тем, кто этими услугами пользуется".

В Роскосмосе считают, что такое решение - это "попытка создать искусственные ограничения для использования на международном рынке российских средств выведения".

Вчера, 30 мая, Пентагон внес РФ в список стран (где уже были Сирия, Судан, Иран, КНДР и Китай), чьими услугами запрещено пользоваться для коммерческих запусков американских спутников. Начало действия запрета - с 31 декабря 2022 года. С документом можно ознакомиться здесь (формат PDF). С 2022 года США оснастят свои ракеты двигателями американской разработки: создается серийная замена российскому РД-180.

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Теги: пентагон, Сергей Крикалев, спутник, запрет, космос, роскосмос
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