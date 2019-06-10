Трамп недоволен NASA: Думайте о Марсе, а не о Луне - мы там были

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Аэрокосмическое управление США должно сосредоточиться не на новой лунной программе "Артемида", а на том, как освоить четвертую от Солнца планету - Марс. Такое мнение американский лидер Дональд Трамп изложил у себя в Twitter, добавив, что NASA должно также более усердно участвовать в оборонной и научной деятельности.

"С учетом того, сколько мы тратим, NASA не должно говорить о путешествии на Луну: мы проделали это еще 50 лет назад. Они должны сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, в том числе на Марсе (куда входит и Луна), обороне и науке", - написал он.

7 июня NASA заявило, что будет коммерциализировать полеты на Международную космическую станцию. Облегчение финансового груза по программам МКС, полагают в Управлении, позволит сосредоточить усилия на том, чтобы эффективнее развивать программу пилотируемых полетов на Луну.

NASA рассматривает "Артемиду", как этап на пути освоения Марса. По этой программе ведомство надеется "обкатать" технологии и методы, которые затем будут в том или ином виде применены в марсианском начинании в середине 2030 годов.

Тем временем Европа создает свою орбитальную лабораторию Space Rider (видео).

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