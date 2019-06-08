NASA решило отправить на МКС туристов: стоит будет недешево

МКС (фото - NASA)

Американское космическое агентство NASA объявило о намерении разрешить платные полеты частных лиц на Международную космическую станцию, а также для коммерческого бизнеса, чтобы "инновации и изобретательность в промышленности США могли ускорить процветание экономики на околоземной орбите". Об этом представители агентства сообщили в пятницу, 7 июня, на брифинге.

Ориентировочная цена за пребывание на станции, включая пользование коммунальными услугами, составит $35 тыс в сутки с одного пассажира. Полеты планируют начать в 2020 году.

В цену не входит полет на станцию и возвращение, о чем путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством. Ожидается, что одним из перевозчиков станет частная космическая компания Илона Маска SpaceX.

Представители NASA заявляют, что их конечной целью является создание системы орбитальных поселений.

По словам заместителя директора МКС Робина Гейтса, в год будет проводиться до двух коротких частных миссий астронавтов.

Еще одно направление коммерческой деятельности - продажа на Земле предметов бижутерии, побывавших в космосе.

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29 мая в агентстве уточняли, что коммерциализация, по задумке NASA, должна максимально затронуть такие области: перевозка людей и грузов в космос, космический туризм, научные исследования и разработки, производство в космосе уникальных материалов/изделий, сборка и обслуживание в космосе крупных конструкций и спутников, спонсорство и маркетинг.

В этот перечень также входит видеопродукция для развлекательных целей, включая фильмы, документальные фильмы и спортивные мероприятия.

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