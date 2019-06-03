Кто будет спускать первые грузы на Луну: в NASA сделали выбор

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Америка собирается вернуть людей на поверхность спутника Земли в 2024 году. Эти три фирмы должны выполнить свою часть программы к лету 2021 года.

Частные американские компании Astrobotic, Intuitive Machines и Orbit Beyond получат от Аэрокосмического управления США более $250 млн на программу доставки части грузов на Луну в рамках подготовительного этапа новой лунной программы "Артемида". Об этом пишет пресс-служба NASA.

Деньги от NASA распределены следующим образом:

- Orbit Beyond (Эдисон, штат Нью-Джерси), доставка четырех грузов к Морю Дождей к сентябрю 2020 года - $97 млн;
- Intuitive Machines (Хьюстон, штат Техас), доставка пяти грузов к лунному морю Океан Бурь к июлю 2021 года - $77 млн;
- Astrobotic (Питтсбург, штат Пенсильвания), выполнение 14 рейсов к кратеру Озеро Смерти к июлю 2021 года - $79,5 млн.

Модуль Astrobotic (нажмите, чтобы рассмотреть):

Модуль Intuitive Machines:

Модуль Orbit Beyond:

Инженеры компаний разрабатывают посадочные модули, которые доставят на поверхность Луны аппаратуру для навигации, создания безопасной среды (радиометрические и другие приборы) и другое научное оборудование.

NASA собирается провести дополнительный тендер на право участия в программе проведения коммерческих грузоперевозок на Луну.

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Теги: nasa, Луна, космос, посадочный модуль, Artemis
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