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22.05.2019, 15:56

Обнародованы подробности лунной миссии "Артемида": инфографика

Обнародованы подробности лунной миссии "Артемида": инфографика - Фото
Старт ракеты SLS (иллюстрация — NASA)

План предусматривает несколько десятков запусков, а также сочетание беспилотных и пилотируемых миссий. Его финиш - начало строительства базы к 2028-му

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Новая лунная программа США и стран-партнеров предполагает 37 запусков частных ракет и ракет SLS, а также пять высадок астронавтов на естественный спутник Земли. Возведение базы в районе южного полюса Луны должно начаться к 2028 году, пишет издание Ars Technica со ссылкой на план NASА "для внутреннего пользования".

Обновленный план лунной программы "Артемида" дорабатывали примерно два месяца после того, как в марте вице-президент США Майкл Пенс заявил о намерении администрации президента Дональда Трампа вернуться на Луну к 2024 году.

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Координатор разработки плана - старший менеджер NASA по космическим полетам Билл Герстенмайер.

Подробно о планах NASA можно почитать на инфографике ниже (нажмите, чтобы увеличить):

После завершения создания самой мощной в истории космонавтики ракеты-носителя Space Launch System (SLS) между Луной и Землей будет сформирована станция Gateway - перевалочный пункт для экипажей и дозаправки посадочных модулей.

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Как уточняет издание, стоимость осуществления плана не называется. Эксперты оценивают ее в ежегодные $6-8 млрд (помимо основной части годового бюджета NASA в размере около $20 млрд). Ранее директор Управления Джеймс Брайденстайн дополнительно запросил у Конгресса США около $1,6 млрд на следующий финансовый год.

"В плане нет еще одного критического элемента. Непонятно, какую роль будут играть в этих схемах международные партнеры, поскольку почти все транспортные средства принадлежат и, вероятно, будут принадлежать NASA или американским компаниям", - подчеркнули в издании.

Аналитики полагают, что в нынешних политических условиях этот план невозможно осуществить в указанные сроки.

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Теги: SLS, Луна, космос, Gateway, лунная миссия, Arthemis
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