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17.05.2019, 09:04

NASA спешит с Луной: 11 компаний получили технологическое задание

NASA спешит с Луной: 11 компаний получили технологическое задание - Фото
Иллюстрация: пресс-служба NASA

У NASA цейтнот: ведомство ускоряет государственно-частное партнерство для создания систем высадки людей на Луну, которая запланирована на 2024 год

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В NASA выбрали 11 компаний, которые разработают и соберут конкурсные прототипы посадочных модулей для отправки экипажей на спутник Земли в рамках новой лунной программы "Артемида". Об этом сообщается на сайте Аэрокосмического управления США.

"Чтобы ускорить возвращение на Луну, мы отходим от наших традиционных методов ведения дел. Теперь мы все упростим - от закупок до партнерских отношений, разработки оборудования и даже непосредственных операций", - заявили в ведомстве.

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Список избранных, которые должны представить свои разработки в течение полугода:

Aerojet Rocketdyne
Blue Origin
Boeing
Dynetics
Lockheed Martin
Masten Space Systems
Northrop Grumman Innovation Systems
OrbitBeyond
Sierra Nevada Corporation
SpaceX
SSL

Общая сумма вознаграждения для всех компаний составляет $45,5 млн.

NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну получила название в честь древнегреческой богини. Кроме того, президент США Дональд Трамп просит Конгресс выделить в бюджет NASA еще денег.

Вчера показали "могилу" аппарата Израиля на Луне (посмотрите).

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Теги: nasa, Луна, космос
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