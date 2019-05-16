NASA показало место крушения аппарата Израиля на Луне: фото

Фото: пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США показало на Луне место падения первого посадочного модуля Израиля, который при посадке на спутник Земли разбился в северной части региона Море ясности 11 апреля - за полтора часа до Дня космонавтики.

Фото 22 апреля сделал орбитальный зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

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Спуск Beresheet проходил штатно до высоты в 149 метров, на которой основной двигатель внезапно отключился и случилась аварийная перезагрузка бортового компьютера. Аппарат не успел включиться и упал на поверхность.

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Зонд Beresheet запустили 22 февраля 2019 года, до Луны он летел 47 дней. Он стал первым частным аппаратом, который облетел Луну и попал на ее поверхность - пускай и не одним куском. Стоимость проекта — менее $100 млн.

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