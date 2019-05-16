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16.05.2019, 07:47

NASA показало место крушения аппарата Израиля на Луне: фото

NASA показало место крушения аппарата Израиля на Луне: фото - Фото
Фото: пресс-служба NASA

Снимок сделан с орбиты Луны спустя 10 дней после аварии зонда Beresheet частной компании SpaceIL

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Аэрокосмическое управление США показало на Луне место падения первого посадочного модуля Израиля, который при посадке на спутник Земли разбился в северной части региона Море ясности 11 апреля - за полтора часа до Дня космонавтики.

Фото 22 апреля сделал орбитальный зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

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Спуск Beresheet проходил штатно до высоты в 149 метров, на которой основной двигатель внезапно отключился и случилась аварийная перезагрузка бортового компьютера. Аппарат не успел включиться и упал на поверхность.

Нажмите, чтобы открыть оригинал фото:

Зонд Beresheet запустили 22 февраля 2019 года, до Луны он летел 47 дней. Он стал первым частным аппаратом, который облетел Луну и попал на ее поверхность - пускай и не одним куском. Стоимость проекта — менее $100 млн.

Завтра в 06:00 по Киеву SpaceX идет на рекорд, запуская самый массивный груз в истории компании. Трансляцию старта можно смотреть у LIGA.net.

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Теги: nasa, Луна, космос, падение, посадка, кратер, неудача, Beresheet, SpaceIL
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