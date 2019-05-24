NASA показало первый шаг новой лунной программы "Артемида": видео

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Создание энергоузла и солнечно-электрического двигателя для окололунной станции Gateway - первый шаг в реализации новой программы NASA

В Аэрокосмическом управлении США выбрали компанию Maxar Technologies (ранее SSL) для разработки/тестирования силовых узлов, ионного двигателя и средств связи будущей орбитальной станции Gateway, которая станет перевалочным пунктом в новой лунной миссии NASA.

Масса первого модуля станции - около 5000 кг. На нем установят манипулятор и стыковочный узел, и оснастят 50-киловаттным солнечно-электрическим ионным двигателем, работающим на инертном газе и энергии от солнечных батарей. Срок его эксплуатации - 15 лет.

Примерно в конце 2022 года модуль отправят на орбиту.

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"Рады продемонстрировать нашу новейшую технологию в области силовой и двигательной установки. Солнечные электрические двигатели чрезвычайно эффективны, что делает их идеальными для шлюзового модуля. Эта система требует гораздо меньше топлива, чем традиционные химические системы", - заявил Майк Барретт, менеджер проекта по силовым узлам Исследовательского центра Гленна в Кливленде.

Уже через месяц NASA испытает спасение корабля Orion: как это будет. А сегодня SpaceX установили рекорд (см. видео), запустив первый рой интернет-спутников Starlink. 

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Теги: nasa, технологии, Луна, космос, двигатель, Artemis, лунная миссия
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