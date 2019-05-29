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29.05.2019, 11:19

NASA зовет коммерсантов в космос

NASA зовет коммерсантов в космос - Фото
Фото: космонавт Олег Скрипочка

В ведомстве оценили потенциал роста околоземной экономики. NASA обещает стать главным клиентом будущих коммерческих предприятий на околоземной орбите.

Аэрокосмическое управление США призывает коммерциализировать низкую околоземную орбиту для максимального удешевления сферы космических услуг. NASA показало список компаний, которые представили свои проекты, и теперь должны будут завершить свои исследования в этой области.

"Высокие расходы на перевозку экипажа и грузов продолжают создавать препятствия для выхода на рынок как для компании, так и для потребителя. Одним из способов снижения транспортных расходов может быть экономия за счет масштаба, которая может быть достигнута за счет увеличения рынка", - пояснили в NASA.

Коммерциализация затронет как низкую околоземную орбиту, так и уже существующие (и будущие) мощности Международной космической станции.

Список тех, кто предложил лучшие проекты:

Axiom Space
Blue Origin
The Boeing Company
Deloitte Consulting
KBRWyle
Lockheed Martin Corporation
McKinsey & Company, Inc.
NanoRacks
Northrop Grumman
Sierra Nevada Corporation
Space Adventures, Inc.
Maxar Technologies (экс-SSL)

Эти компании должны будут предложить наилучшие способы и практические механизмы для стимулирования частного спроса на коммерческие полеты.

Коммерциализация, по задумке NASA, должна максимально затронуть такие области: перевозка людей и грузов в космос, космический туризм, научные исследования и разработки, производство в космосе уникальных материалов/изделий, сборка и обслуживание в космосе крупных конструкций и спутников, спонсорство и маркетинг, а также видеопродукция для развлекательных целей, включая фильмы, документальные фильмы и спортивные мероприятия.

Пока что МКС остается единственной в своем роде орбитальной лабораторией человечества. Этого мало, резюмировали в NASA.

Недавно NASA показало первый шаг новой лунной программы "Артемида". Скоро ведомство испытает спасение корабля Orion: как это будет. 24 мая SpaceX установили рекорд (см. видео), запустив первый рой интернет-спутников Starlink. 

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Теги: nasa, космос, коммерция, орбита
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