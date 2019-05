NASA зовет коммерсантов в космос

Фото: космонавт Олег Скрипочка

Аэрокосмическое управление США призывает коммерциализировать низкую околоземную орбиту для максимального удешевления сферы космических услуг. NASA показало список компаний, которые представили свои проекты, и теперь должны будут завершить свои исследования в этой области.

"Высокие расходы на перевозку экипажа и грузов продолжают создавать препятствия для выхода на рынок как для компании, так и для потребителя. Одним из способов снижения транспортных расходов может быть экономия за счет масштаба, которая может быть достигнута за счет увеличения рынка", - пояснили в NASA.

Коммерциализация затронет как низкую околоземную орбиту, так и уже существующие (и будущие) мощности Международной космической станции.

Список тех, кто предложил лучшие проекты:

Axiom Space

Blue Origin

The Boeing Company

Deloitte Consulting

KBRWyle

Lockheed Martin Corporation

McKinsey & Company, Inc.

NanoRacks

Northrop Grumman

Sierra Nevada Corporation

Space Adventures, Inc.

Maxar Technologies (экс-SSL)

Эти компании должны будут предложить наилучшие способы и практические механизмы для стимулирования частного спроса на коммерческие полеты.

Коммерциализация, по задумке NASA, должна максимально затронуть такие области: перевозка людей и грузов в космос, космический туризм, научные исследования и разработки, производство в космосе уникальных материалов/изделий, сборка и обслуживание в космосе крупных конструкций и спутников, спонсорство и маркетинг, а также видеопродукция для развлекательных целей, включая фильмы, документальные фильмы и спортивные мероприятия.

Пока что МКС остается единственной в своем роде орбитальной лабораторией человечества. Этого мало, резюмировали в NASA.

Недавно NASA показало первый шаг новой лунной программы "Артемида". Скоро ведомство испытает спасение корабля Orion: как это будет. 24 мая SpaceX установили рекорд (см. видео), запустив первый рой интернет-спутников Starlink.

