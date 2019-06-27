Rocket Lab запускает в космос "друзей" спутников-нелегалов: видео

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На всю миссию — от старта ракеты до размещения на орбите последнего из семи космических аппаратов на борту — уйдет 53,5 минуты

Сегодня, 27 июня в 07:40 утра по Киеву, запланирован старт ракеты легкого класса Electron частной компании Rocket Lab (США), которая надеется успешно вывести в космос семь спутников.

Стартовое окно на площадке LC-1 на самом южном крае полуострова Махия, который находится на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии, будет открыто два часа.

Миссия носит название "Пусть прольется дождь" (Make It Rain): под нее Rocket Lab заключила контракт с частной аэрокосмической компанией Spaceflight Industries из Сиэттла, которая занимается пакетным выводом небольших спутников. А в этом городе часто идут проливные дожди — как и в Новой Зеландии.

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Полезная нагрузка — всего 80 кг. Вторая ступень выйдет на эллиптическую орбиту, отсоединит разгонный блок, который затем поправит орбиту до аккуратной круговой, и начнет выпускать спутники. Затем он сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Команда компании (фото кликабельно © Rocket Lab):

Спутники

BlackSky Global-3 — третий спутник дистанционного зондирования Земли компании BlackSky Global (США). Она намерена сформировать сеть 60 аналогичных аппаратов, что позволит делать фото поверхности планеты с разрешением до 1 м. Это основной пассажир миссии — он весит 56 кг.

ACRUX-1 — демонстрационный студенческий кубсат формата 1U (10х10х10 см, 1 кг) от некоммерческой образовательной организации Melbourne Space Program. Задача проекта — разработать, собрать и проверить работу аппарата в космосе.

Два идентичных демонстрационных 1.5U-кубсата Prometheus-2 — военные. Аппараты собраны в Лос-Аламосской нацлаборатории по программе Командования спецопераций США для "обкатки" новых технологий. Их задача — демонстрация способности передавать аудио-, видеофайлы и другие файлы с портативных, низкопрофильных, удаленных полевых устройств на развертываемые терминалы наземных станций с использованием загоризонтной спутниковой связи.

Два аппарата SpaceBEE — пикоспутники компании Swarm Technologies (США) для проверки того, как можно при минимальных затратах обеспечить связь удаленных и мобильных устройств "интернета вещей". Их вес — 400 грамм (№8) и 700 г (№9). Компания хочет создать группировку из 150 таких аппаратов.

В прошлом году первые четыре спутника SpaceBEE улетели в космос "нелегально": Федеральная комиссия по связи США не дала добро на их запуск, так как аппараты в формате 0.25U невозможно нормально отследить с Земли. Но индийская ракета PSLV их таки вывела на орбиты. Новые спутники сделали более заметными для радаров — они прошли сертификацию.

Что летит на "Электроне" в качестве седьмого спутника, неизвестно.

Ракета миссии Make It Rain (фото кликабельно © Rocket Lab):

Ракета

Electron разработана для коммерческой заброски в космос нано- и мини-спутников. Двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса высотой 17 м и диаметром 1,2 м оборудована девятью напечатанными по 3D-технологии Rutherford — первыми двигателями с электронасосом на ракете для вывода на орбиту. На маршевой ступени двигатели расположены октасеткой — так же, как и "Мерлины" на Falcon 9 у SpaceX. Еще один "Резерфорд" — на второй ступени.

Несущий корпус ракеты и топливные баки формируются из углепластика.

Пустой "Электрон" весит всего 1,2 тонны, а заправленный керосином и жидким кислородом — около 12,5 тонн. Он может выводить до 150 кг грузов на солнечно-синхронную орбиту (500 км) и до 250 кг на низкую опорную орбиту. Разгонный блок с двигателем Curie позволяет размещать аппараты на разных орбитах.

Носовой обтекатель - 2,5 м в длину, 1,2 м в диаметре, весит около 50 кг. Rocket Lab рекламируют себя на рынке как "удобная" компания: монтаж грузов под обтекателем можно осуществлять где угодно — отдельно от сборки ракеты. Таким образом, клиенты могут собирать "пакет" для заброски в космос самостоятельно, а его потом прикрепляют на вторую ступень уже перед стартом.

В компании говорят, что нижняя цена запуска — $4,9 млн.

Всё готово (фото кликабельно © Rocket Lab):

Это седьмой запуск Rocket Lab. Первый полет назывался "Это тест", второй — "Все еще тестируем", третий — "Пора за дело", четвертый — "Это для Пикеринга", пятый — DARPA R3D2, шестой — "Это забавный кактус".

В начале осени запланирован первый старт с новой площадки LC-2 в штате Вирджиния (США).

Патч-эмблема миссии (фото кликабельно © Rocket Lab):

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Теги: Electron, космос, запуск, ракета, rocket lab, Spaceflight, make it rain, BlackSky Global-3, ACRUX-1, Prometheus-2, SpaceBEE
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