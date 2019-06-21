"Мы на Солярисе". Год на планете с высоты 35 793 км - яркое видео

В сети появился 14-минутный ролик авторства немца Феликса Дириха "Год на геостационарной орбите": на кадрах под мрачный саундтрек показана Земля за год наблюдений с японского метеорологического спутника Himawari-8.

Ролик - лауреат премии Vimeo Staff Pick (2019) на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

"Целый год мы смотрели на планету глазами удаленного наблюдателя. От солнцестояния до солнцестояния, от полюса до полюса, от шторма до шторма мы следили за красотой и хрупкостью Земли, погодными чудесами, силами и катастрофами. Из космоса все это выглядит чудесным... Мы на Солярисе", - пишут авторы видео.

Зонд расположен на высоте 35 793 км над планетой и мониторит ситуацию на восточном полушарии. Он движется по орбите со скоростью более 11 000 км/ч и периодом обращения примерно 1436 минут.

3,5-тонный Himawari-8 выведен в космос ракетой H-IIA с космодрома Танегасима 7 октября 2014 года. Введен в эксплуатацию 7 июля 2015-го. Его данные находятся в свободном доступе.

В ближайшие пять лет американцы надеются доставить астронавтов на южный полюс Луны, чтобы затем закрепиться там и построить базу: это программа "Артемида". Затем последует новый этап покорения космоса: полет на Марс.

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