Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 09:11

Найдена самая похожая на Землю планета - и она совсем близко

Найдена самая похожая на Землю планета - и она совсем близко - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Одна из двух недавно обнаруженных планет может иметь наибольшее сходство с Землей, которое ученые идентифицировали по состоянию на сегодняшний день

Астрономы убеждены, что нашли две похожие на Землю планеты. Таким образом, число обнаруженных экзопланет с потенциально обитаемой средой выросло до 19-ти, пишет ScienceAlert.

Эти планеты лишь немного тяжелее Земли и расположены в так называемой обитаемой зоне, где вода может присутствовать в жидкой форме. Обе находятся на орбите звезды неподалеку от нас в созвездии Овна - всего в 12,5 световых годах.

Несмотря на близость к нам, звезду Teegarden обнаружили только в 2003 году. Она примерно в 10 раз легче Солнца и является одной из самых маленьких из известных нам звезд. Это старый ультрахолодный красный карлик, которому около 8 млрд.

Чтобы понять, есть ли у нее планеты, астрономы использовали телескоп нового поколения CARMENES испанской обсерватории Калар-Альто. После трех лет тщательных наблюдений ученые уверенно говорят, что все данные указывают на существование двух планет у этой звезды - Teegarden b и Teegarden c.

Teegarden b, у которой наивысший индекс подобия Земли (ESI) - самая внутренняя планета этой системы с периодом обращение всего 4,9 земных суток. Вероятность возникновения умеренной температуры поверхности на ней составляет 60%, что она где-то в пределах от 0°С до 50°C и, возможно, в среднем около 28°C.

Teegarden c находится дальше (проходит по орбите за 11,4 земных суток) и имеет температуру поверхности, более похожую на марсианскую - в среднем -47°C.

И хотя все это не значит, что планеты действительно обитаемы, такие данные, полагают астрономы, - многообещающий знак. Они считают, что если эти планеты - с атмосферой, они вполне могут быть пригодными для жизни.

Смотрите также: В системе Альфы Центавра ищут обитаемые планеты: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: экзопланета, космос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 