Начался прямой поиск планет у ближайшей к Солнцу звезды: видео

Астрономы на Очень Большом Телескопе в чилийской пустыне провели 100-часовые наблюдения окрестностей ближайших к нам звезд - Альфа Центавра A и B, чтобы впервые в истории получить прямое изображение, возможно, обитаемой экзопланеты. Об этом сообщила пресс-служба европейской межправительственной организации ESO.

Поиск проводится по программе Breakthrough Watch при помощи нового теплового инфракрасного коронографа NEAR. Ученые ищут планеты в пределах так называемой зоны обитания - там, где вода может существовать в жидком состоянии.

Большую часть света от звезды приемник блокирует, а спектральный диапазон оптимизирует так, чтобы отмечать инфракрасное излучение от поверхности планеты. Коронограф создает как бы искусственное затмение нужной звезды, блокируя ее свет и позволяя видеть гораздо более слабые объекты в ее окрестности.

При помощи NEAR теоретически можно зарегистрировать планеты вдвое больше Земли или более крупные.

"Первый свет" ученые получали с 23 мая по 11 июня.

"Различить маленькую планету вблизи ее материнской звезды на расстоянии в несколько световых лет так же трудно, как разглядеть мотылька, вьющегося вокруг уличного фонаря, за несколько десятков миль от нас", - сравнили в ESO.

Система Альфы Центавра расположена от нас на расстоянии 4,37 светового года. Состоит из двух солнцеподобных звезд Альфа Центавра A и B и красной карликовой звезды Проксимы Центавра.