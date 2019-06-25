Ступень ракеты SpaceX промахнулась мимо баржи и взорвалась: видео

Скриншот из видеозаписи

Автоматика не смогла мягко посадить центральный ускоритель тяжелой ракеты Falcon Heavy на платформу в Атлантическом океане: маршевая ступень упала в воду буквально в нескольких десятках метров от площадки. Трансляцию запуска вел YouTube-канал компании.

Дрон-платформа Of Course I Still Love You была в 1245 км от места запуска: это рекордное расстояние для морской посадки SpaceX.

Такая неудача никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: выведение спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно.

Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.

Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8 — Nick Stewart (@NStewCBS2) 25 червня 2019 р.

Возвращение ступеней - задача второстепенной важности, причем боковые ускорители успешно посадили на наземные площадки в 15 км от места старта.

Видео посадки двух боковых ступеней:

Вторая ступень Falcon Heavy сейчас работает нормально, SpaceX продолжает трансляцию, которая продлится с перерывами еще около пяти часов - до отстыковки всех космических аппаратов.

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