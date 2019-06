Ступень ракеты SpaceX промахнулась мимо баржи и взорвалась: видео

Автоматика не смогла мягко посадить центральный ускоритель тяжелой ракеты Falcon Heavy на платформу в Атлантическом океане: маршевая ступень упала в воду буквально в нескольких десятках метров от площадки. Трансляцию запуска вел YouTube-канал компании.

Дрон-платформа Of Course I Still Love You была в 1245 км от места запуска: это рекордное расстояние для морской посадки SpaceX.

Такая неудача никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: выведение спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно.

Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.

Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8