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25.06.2019, 09:58

Ступень ракеты SpaceX промахнулась мимо баржи и взорвалась: видео

Ступень ракеты SpaceX промахнулась мимо баржи и взорвалась: видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Как и предупреждал глава компании Илон Маск, из-за сложности миссии будет крайне непросто посадить центральный ускоритель на платформу в океане

Автоматика не смогла мягко посадить центральный ускоритель тяжелой ракеты Falcon Heavy на платформу в Атлантическом океане: маршевая ступень упала в воду буквально в нескольких десятках метров от площадки. Трансляцию запуска вел YouTube-канал компании.

Дрон-платформа Of Course I Still Love You была в 1245 км от места запуска: это рекордное расстояние для морской посадки SpaceX.

Такая неудача никак не повлияет на выполнение основной задачи в этой миссии: выведение спутников на запланированные орбиты. Оно уже началось и проходит штатно.  

Возвращение ступеней - задача второстепенной важности, причем боковые ускорители успешно посадили на наземные площадки в 15 км от места старта.

Видео посадки двух боковых ступеней:

Вторая ступень Falcon Heavy сейчас работает нормально, SpaceX продолжает трансляцию, которая продлится с перерывами еще около пяти часов - до отстыковки всех космических аппаратов.

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Теги: Falcon Heavy, spacex, космос, крушение, stp-2
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