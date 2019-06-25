Половина экипажа космической станции вернулась на Землю: видео

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На МКС остались американцы Ник Хейг и Кристина Хэммок-Кох (оба NASA), а также россиянин - командир экспедиции МКС-60 Алексей Овчинин (Роскосмос)

Сегодня, 25 июня в 05:47 утра по Киеву, примерно в 150 км на юго-восток от города Жезказган в Казахстане успешно совершила посадку капсула корабля Союз МС-11 в тремя членами экипажа Международной космической станции.

Канадец Давид Сен-Жак, американка Энн Макклейн и россиянин Олег Кононенко чувствуют себя хорошо.

Люки между кораблем и стыковочным узлом модуля Поиск на МКС закрыли вчера в 23:15. Через пару часов после этого Союз МС-11 отстыковался и начал спуск. В 05:22 корабль разделился на бытовой и приборно-агрегатный отсеки, а также на спускаемый аппарат.

К высоте чуть ниже 11 км над Землей скорость капсулы упала до 800 км/ч. Потом раскрылись парашюты, и вскоре экипаж успешно приземлился.

 

Союз МС-11 был пристыкован к МКС с 3 декабря 2018 года. То есть, продолжительность пребывания экипажа экспедиции МКС-58/59 в полете составила 204 суток.

За это время они полностью выполнили программу научных исследований и экспериментов, а также успешно поддерживали работоспособность станции и дооснащали ее новым оборудованием.

Для Кононенко это был четвертый полет: он сейчас рекордсмен по продолжительности пребывания на МКС - 737 суток.

Смотрите трансляцию: SpaceX в 09:30 утра запускает Falcon Heavy в "самый сложный полет"

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Теги: космос, мкс, экипаж, приземление, Энн Макклейн, Давид Сен-Жак, Олег Кононенко
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