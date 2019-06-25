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25.06.2019, 12:28

SpaceX впервые поймала в сачок часть головного обтекателя ракеты

SpaceX впервые поймала в сачок часть головного обтекателя ракеты - Фото
Скриншот из видеозаписи

Кадры с этим элементом конструкции ракеты, уже лежащим в сетке над морским кораблем Go Ms. Tree, показаны примерно на 74-й минуте трансляции полета

Впервые с начала попыток поймать одну из двух створок головного обтекателя ракеты сотрудникам компании SpaceX это, наконец, удалось. Сообщение об успехе сделал в Twitter глава компании Илон Маск.

"Ms. Tree поймал створку Falcon'а!!" - радуется миллиардер.

Стоимость головного обтекателя - около $6 млн. Воздействие морской воды на него нежелательно.

Сегодня, 25 июня, SpaceX в третий раз в истории запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Боковые ускорители успешно сели на наземные площадки, а центральный не смог сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане и упал рядом с ней в воду. Основная часть миссии - выведение спутников - проходит идеально.

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Теги: Falcon Heavy, spacex, космос, ракета, обтекатель, stp-2
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