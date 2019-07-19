Во-первых, это красиво. SpaceX показала парашютные тесты - видео

Американская космическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX показала, как проходили испытания парашютной системы для пилотируемого корабля Crew Dragon. В коротком видео собраны кадры из нескольких тестов.

"SpaceX возвращает Соединенным Штатам возможность полетов человека в космос: с помощью одной из самых безопасных и совершенных из когда-либо созданных систем", - подписано видео.

В комментариях тысячи лайков собирают отзывы вроде "Ага, теперь я понял, как мы проберемся в Зону 51" и "У SpaceX можно получать удовольствие даже от видео парашютных тестов".

В апреле 2019 года корабль SpaceX для астронавтов взорвался на испытаниях (видео), а при тесте парашютной системы повредили капсулу для экипажа. В июне SpaceX впервые поймала в сачок часть головного обтекателя ракеты после запуска тяжелой ракеты Falcon Heavу, а в начале июля замолчали три спутника проекта Starlink (но у Маска не паникуют).

Смотрите видео: Огненный спуск створки обтекателя ракеты SpaceX из космоса