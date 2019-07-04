Огненный спуск створки обтекателя ракеты SpaceX из космоса: видео

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Видео снято камерой изнутри створки: когда та падает сквозь слои атмосферы, объектив смотрит вверх

Неделю назад космической компании SpaceX после череды неудачных попыток удалось, наконец, поймать одну из двух створок носового обтекателя ракеты. Видео, как этот элемент конструкции ракеты падал, и как его ловили в сеть, показал в Twitter глава компании Илон Маск.

Заметно, как на скоростном спуске при трении о воздух и разогревании створки образуется ярко-голубая плазма. В конце ролика заметен выпущенный парафойл.

Эту створку поймали в сеть, которая натянута сверху над морским судном Gо Ms.Tree:

Изнутри носовой обтекатель выглядит так (фото — SpaceX):

25 июня 2019 года SpaceX в третий раз в истории запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Боковые ускорители успешно сели на наземные площадки, а центральный не смог сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане и упал рядом с ней в воду. Основная часть миссии - выведение спутников - прошла идеально.

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Теги: Илон Маск, Falcon Heavy, spacex, космос, обтекатель, stp-2
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