Огненный спуск створки обтекателя ракеты SpaceX из космоса: видео

Неделю назад космической компании SpaceX после череды неудачных попыток удалось, наконец, поймать одну из двух створок носового обтекателя ракеты. Видео, как этот элемент конструкции ракеты падал, и как его ловили в сеть, показал в Twitter глава компании Илон Маск.

Заметно, как на скоростном спуске при трении о воздух и разогревании створки образуется ярко-голубая плазма. В конце ролика заметен выпущенный парафойл.

Эту створку поймали в сеть, которая натянута сверху над морским судном Gо Ms.Tree:

Изнутри носовой обтекатель выглядит так (фото — SpaceX):

25 июня 2019 года SpaceX в третий раз в истории запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Боковые ускорители успешно сели на наземные площадки, а центральный не смог сесть на плавучую платформу в Атлантическом океане и упал рядом с ней в воду. Основная часть миссии - выведение спутников - прошла идеально.

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