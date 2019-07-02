Как человечество колонизирует всю Галактику: видео симуляции

Специалисты Европейского космического агентства из отдела Advanced Concepts Team показали в анимационном ролике, как в будущем человечество может расселиться по Галактике.

Видео составлено не "красоты ради": по условиям конкурса Global Trajectory Optimization Competition от NASA нужно было вычислить и наглядно показать наиболее экономный, быстрый и логичный способ колонизировать нашу звездную систему.

Условия конкурса, которые придумали его победители в 2018 году (специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA): у вас есть пять кораблей-колоний, при помощи которых нужно заселить максимальное число из 100 000 подходящих для жизни планетных систем. Симуляция начинается в точке через 10 000 лет от сегодняшнего дня и охватывает 10 млн лет.

Белые точки - звезды с пригодными для жизни планетами, цветные линии - траектории полетов кораблей колонизаторов на досветовых скоростях (синие и зеленые - первые миссии, красные - вторичные, от других звезд).

В итоге ESA заняла третье место в конкурсе, который выиграли астрофизики из Китая, взяв первые два места. Симуляция победителя доступна здесь.

Сейчас человечество добралось при помощи беспилотных зондов только до внешних границ Солнечной системы (всего пять аппаратов).