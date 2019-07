1,6 млн человек собираются "штурмовать" Зону 51 из-за пришельцев

Фото: Google Maps

В конце июня сетевое мем-сообщество Shitposting cuz im in shambles создало в Facebook встречу "Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us" ("Штурмуем Зону 51, всех нас они не смогут остановить"). По состоянию на 18 июля свыше 1,6 млн человек собираются "атаковать" эту территорию Пентагона и еще около 1,2 млн "интересуются" этим.

"Встречаемся у туристического центра Зоны 51 и координируем прорыв. Если будем бежать в стиле "Наруто", обгоним их пули. Давайте глянем на пришельцев", - пишут создатели встречи.

Инициаторы вряд ли рассчитывали на такой оглушительный успех идеи об Area 51, которую популяризовали в массовой культуре еще в 1990-х через сериал "Секретные материалы". Тем не менее, на их официальном сайте уже продается мерч с надписями в духе "Я выжил в Зоне 51", "Я жесть как обожаю пришельцев", "Родился не на той планете", "#штурмуемзону51" и другими.

Позднее модератор написал уточнение для властей о том, что мероприятие - "просто шутка", и он не собирается нести ответственность, если кому-то реально придет в голову штурмовать территорию.

Нажмите, чтобы увеличить карту:

Зона 51 - объект на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк в штате Невада, часть авиабазы ВВС США Эдвардс, воздушное пространство над которлй частично закрыто для гражданской авиации. Из-за засекреченности в массовой культуре появилось множество конспирологических теорий, в том числе та, что в этом месте военные изучает инопланетян, чьи корабли якобы потерпели крушение на планете, в частности при Розуэлле в 1947 году.

Шесть лет назад Пентагон частично рассекретил историю базы: это якобы полигон для экспериментов с техникой и летательными аппаратами.

