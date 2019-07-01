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01.07.2019, 09:35

Замолчали три спутника проекта Starlink: в SpaceX не паникуют

Замолчали три спутника проекта Starlink: в SpaceX не паникуют - Фото
Скриншот из анимации

Признанные утраченными аппараты пассивно сойдут с орбиты высотой 440 км и в течение года сгорят в атмосфере, не засоряя околоземное пространство

Три космических аппарата проекта Starlink из 60-ти запущенных в мае не выходят на связь: их признали такими, что прекратили функционирование. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы компании SpaceX пишет издание Business Insider.

По данным частной компании Илона Маска, 57 спутников обмениваются данными с наземными станциями контроля, а три - нет, хотя сначала они были "в сети". 45 спутников уже закреплены на на целевой орбите, еще пять - в состоянии standby перед тем, как совершить запланированные маневры.

Помимо замолчавшей троицы, в SpaceX пожертвуют еще двумя, чтобы отработать активное сведение аппаратов с орбиты. Таким образом будет сымитирован процесса утилизации по окончании срока службы.

Несмотря на потерю трех спутников, у Маска не слишком переживают: по словам представителя компании, одновременно запуская 60 аппаратов, они заложили в миссию риск отказа определенного их процента. При этом остальные спутники функционируют "идеально", отметили в SpaceX.

Начат проект еще 22 февраля 2018 года, когда SpaceX вывели два тест-спутника. 24 мая 2019-го были запущены еще 60 аппаратов. В будущем число спутников сети планируется довести до 12 000 единиц, чтобы обеспечить интернетом почти всех пользователей на поверхности планеты. Астрономы уже начали переживать. По оценкам SpaceX, затраты составят около $10 млрд.

Маск не единственный, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются также OneWeb, Telesat, LeoSat и Project Kuiper.

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Теги: Илон Маск, Starlink, спутник, spacex, космос
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