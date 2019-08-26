Возможен взрыв. SpaceX запускает свой "пепелац" – трансляция

Сегодня, 26 августа примерно в 20:30 по киевскому времени, космическая компания SpaceX может провести прыжковое испытание "ракеты" Starhoppe Mk1 — тест-версии будущей могучей ракеты Starship для полетов в околоземное пространство, а затем и на Луну с Марсом.

"Звездный кузнечик" — укороченный прототип, на котором частично установлено то же оборудование, которое будет на финальной версии ракеты, а также множество датчиков для снятия телеметрии и другой информации при испытаниях. Установлен один двигатель Raptor SN6.

Планируется прыжок на высоту до 150 метров.

Еще один стрим:

Учитывая, что пара прошлых попыток "прыгнуть" завершились неудачно, а при одном из испытаний 25 июля даже случилось возгорание конструкции и полигона у ракеты, жители поселка Бока-Чика в штате Техас, США, рядом с которым расположен полигон SpaceX, предупреждены об опасности взрыва ракеты. 26 июля аппарат удалось поднять на высоту 18 метров без приключений.

В сообщении местных властей говорится, что если все пойдет по худшему сценарию, звуковая ударная волна может выбить окна в домах.

Финальные испытания Starhopper предполагают взлет на высоту около 5000 м и мягкую посадку.

Все готово (фото — Trevor Mahlmann / instagram.com/tmahlmann):

Starship будет гораздо выше и изящнее Starhopper, с большим количеством метановых двигателей Raptor, с более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией. По ссылке — сравнение различных ракет проекта.

В ноябре 2018 года глава компании Илон Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень — Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы. В идеальном случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

Посмотрите, как проводились аналогичные тест-полеты Grasshopper — прототипа нынешней Falcon 9:

Эта трансляция — не официальная, ее будут вести издалека любители космоса.

Справка. Пепелац — вымышленный космический аппарат из культового советского сатирического фильма-антиутопии "Кин-дза-дза!" (1986) Георгия Данелии. С той поры этим словом в шутку называют разные летательные аппараты или любые транспортные средства.

Смотрите также: Маск показал собранную ракету Starship: реальное фото из Техаса