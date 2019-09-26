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Цель миссии ICON — изучение связи между земной и космической погодой. "Проблемы" с ней в ионосфере могут давать помехи для радиосвязи и GPS-навигации

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10 октября в 04:25 по киевскому времени откроется стартовое окно для "воздушного" запуска ракеты-носителя Рegasus XL компании Northrop Grumman с научным зондом Аэрокосмического управления США ICON.

Если позволит погода и техника, старт состоится в 04:25 по Киеву со взлетно-посадочной полосы Skid Strip военного космодрома в Космическом центре Кеннеди.

Старт должен был состояться еще 7 ноября 2018 года, но его отложили на неопределенное время.

"Пегас" - американская трехступенчатая крылатая ракета легкого класса корпорации Orbital Sciences Corporation с возможностью воздушного старта. Ее длина - 17,6 м, диаметр - 1,27 м, масса - 23,2 т, а вес полезного груза для низкой околоземной орбиты - до 443 кг.

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Средство выведения ракеты - модифицированный самолет-носитель Lockheed L-1011 TriStar, который перенесет ракету примерно на 12 км над уровнем моря, придаст ей дозвуковую скорость, после чего отцепит ее. Спустя 5 секунд на ней заработает твердотопливный двигатель первой ступени.

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На борту ICON (Ionospheric Connection Explorer) будут следующие приборы для определение температуры, скорости и состава газов ионосферы:

- итерферометр Michelson (измерения ветра в термосфере);
- два ультрафиолетовых сканера (измерения воздушных потоков в верхних слоях атмосферы);
- ионометр (измерения передвижения заряженных частиц в ионосфере).

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Спутник на два года разместят на орбите высотой около 560 км.

Так выглядит сам зонд:

ICON присоединится к еще одной ионосферной миссии GOLD, запущенной в январе 2018 года, зонд которой размещен на геостационарной орбите с высотой 35,5 тыс. км над западным полушарием. Эта миссия специализируется на изучении ионосферы и верхнего слоя атмосферы в глобальном масштабе.

"ICON снимает крупным планом, GOLD - пейзажи", - так сравнили аппараты в NASA.

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Совмещенные данные от обоих аппаратов позволят получить картину происходящего в этом слое атмосферы, которую невозможно составить с поверхности планеты.

Ионосфера — слой атмосферы планеты, сильно ионизированный из-за облучения космическими лучами. Состоит из смеси газа нейтральных атомов и молекул, в основном азота и кислорода, а также квазинейтральной плазмы.

Немного о миссии ICON:

Фото и схемы: Northrop Grumman, NASA, OSC

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Теги: Pegasus, nasa, наука, космос, исследование, атмосфера, запуск, ракета, ионосфера, ICON
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