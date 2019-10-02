Появится свой Маск. Рада разрешила частникам заниматься космосом

Фото: NASA

Сегодня, 2 октября, Верховная Рада отменила ограничения на осуществление космической деятельности для субъектов частной формы собственности. За принятие в целом проекта закона №1071 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственного регулирования космической деятельности" проголосовали 308 народных депутатов. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно пояснительной записке, документ позволяет предприятиям, учреждениям и организациям любой формы собственности и организационно-правовой формы становиться субъектами космической деятельности и отменяет лицензирование такой деятельности.

Документ также определяет, что частники, которые планируют осуществлять космическую деятельность, должны представить центральному органу исполнительной власти декларацию об осуществлении хоздеятельности в этой сфере. Указанная декларация является инструментом выхода субъектов космической деятельности частной формы собственности на космический рынок.

Закон предусматривает административную ответственность за осуществление хоздеятельности без представления декларации, за предоставление недостоверной информации и за нарушение срока уведомления об изменении данных, внесенных в декларацию.

Читайте также: NASA подгоняет частников по Луне: установлен новый крайний срок