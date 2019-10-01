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NASA подгоняет частников по Луне: установлен новый крайний срок

NASA подгоняет частников по Луне: установлен новый крайний срок - Фото
Иллюстрация: пресс-служба NASA
01.10.2019, 08:53

Обычно разработка сложного космического оборудования занимает шесть-восемь лет, говорят в NASA и добавляют: на этот раз времени нет - сроки поджимают

После нашумевшей презентации оперативно построенного космического корабля Starship от Илона Маска, Аэрокосмическое управление США объявило об ускорении программы "Артемида": в Вашингтоне в течение месяца ждут от подрядчиков финальные предложения по созданию лунных посадочных систем для будущих пилотируемых миссий.

Ранее NASA уже делало подобные призывы к аэрокосмической индустрии: варианты проектов публиковали 19 июля и 30 августа, после чего шло обсуждение наиболее перспективных проектов (всего более 1150 дискуссий) и вариантов оптимизации расходов.

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На этот раз NASA установило жесткий дедлайн: предложения по созданию системы приземления должны поступить до 1 ноября.

Первая компания, которая продемонстрирует готовый посадочный модуль, доставит астронавтов на поверхность Луны в 2024 году, вторая - в 2025-м.

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NASA утверждает, что убрало часть бюрократических преград: количество обязательных контрактных отчетов для частных подрядчиков снижено со 116 до 37. Управление также готово предоставить для них своих инженеров и просит подготовить планы сотрудничества.

Первоначально NASA требовало, чтобы эта система была дозаправляемой, но после того как несколько компаний выразили озабоченность, Управление упразднило это требование для большей гибкости разработок. Однако, в NASA "по-прежнему приветствуют вариант системы посадки с дозаправкой".

Справка. NASA надеется вернуть человека на Луну: новая программа названа "Артемида". Проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020-го, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м. Основная лунная триада NASA: новый корабль Orion, самая мощная ракета в истории Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway.

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nasa Луна космос посадочный модуль Artemis
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