В NASA определились, кто построит корабли для полетов на Луну

Космический корабль Orion (иллюстрация — пресс-служба NASA)

От шести до 12 космических кораблей Orion для доставки астронавтов к Луне по программе Аrtemis построит американская компания Lockheed Martin. Об этом у себя в Twitter объявил директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн.

Стоимость трех кораблей миссий III, IV и V выставлена на уровне $2,7 млрд. Еще три (миссии VI—VIII) NASA планирует заказать за $1,9 млрд в 2022 году.

Контракт рассчитан до 30 сентября 2030 года.

Смотрите видео: Морской тест "Ориона" на фоне заката и десантного корабля

NASA надеется вернуть человека на Луну: новая программа названа "Артемида". По задумке NASA, проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет Orion вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020 года, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м.

Справка. "Орион" — одна из основных составных частей лунной триады NASA: вторая и третья — это самая мощная ракета в истории - Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway. Два этих проекта пока не реализованы, однако ускоренно разрабатываются, особенно SLS. NASA называет Orion "самым безопасным из когда-либо построенных космических кораблей".

Наземный тест системы аварийного спасения "Ориона" выглядел так. Посмотрите, как САС Orion испытали во время полета.

Аналогичное испытание с "Драконом" от SpaceX ( и еще одно видео ). Blue Origin также уже проверили САС капсулы на ракете New Shepard в полете.

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