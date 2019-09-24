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В NASA определились, кто построит корабли для полетов на Луну

В NASA определились, кто построит корабли для полетов на Луну - Фото
Космический корабль Orion (иллюстрация — пресс-служба NASA)
24.09.2019, 09:30

По словам директора NASA Джеймса Брайденстайна, заключение контракта на строительство пилотируемых кораблей - "веха в реализации лунной программы"

От шести до 12 космических кораблей Orion для доставки астронавтов к Луне по программе Аrtemis построит американская компания Lockheed Martin. Об этом у себя в Twitter объявил директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн.

Стоимость трех кораблей миссий III, IV и V выставлена на уровне $2,7 млрд. Еще три (миссии VI—VIII) NASA планирует заказать за $1,9 млрд в 2022 году.

Контракт рассчитан до 30 сентября 2030 года.

Смотрите видео: Морской тест "Ориона" на фоне заката и десантного корабля

NASA надеется вернуть человека на Луну: новая программа названа "Артемида". По задумке NASA, проект разбит на три этапа: а) беспилотный полет Orion вокруг Луны с возвращением на Землю во второй половине 2020 года, б) облет Луны с экипажем в 2022-м, в) высадка людей на Луну в 2024-м.

Справка. "Орион" — одна из основных составных частей лунной триады NASA: вторая и третья — это самая мощная ракета в истории - Space Launch System и окололунная пересадочная станция Gateway. Два этих проекта пока не реализованы, однако ускоренно разрабатываются, особенно SLS. NASA называет Orion "самым безопасным из когда-либо построенных космических кораблей".

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