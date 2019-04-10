У Рогозина возмущены лидерством NASA в будущей лунной миссии

Джеймс Брайденстайн и Дмитрий Рогозин (фото — NASA / Bill Ingalls)

Корпорация Роскосмос отреагировала на заявление директора Аэрокосмического управления США Джеймса Брайденстайна о том, что США будут во главе международной коалиции по возвращению астронавтов на Луну. В Москве возмутились и хотят участвовать "на равных", пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС.

"Участие в иных международных проектах в космосе возможно исключительно на равноправной основе и при понимании Роскосмосом пользы от такой кооперации", - говорится в заявлении ведомства РФ, которое не подписано ничьим именем.

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В конце марта Брайденстайн сообщил, что "есть только одна страна, которая способна создать коалицию для того, чтобы обеспечить возвращение астронавтов на Луну".

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В российской госкорпорации говорят, что приоритеты РФ по освоению космоса "определяются обеспечением обороноспособности страны", а также использованием результатов космической деятельности "в интересах экономики страны и для продвижения научных исследований".

Не так давно глава Роскосмоса, приближенный к Путину украинофоб Дмитрий Рогозин, заявлял, что между госкорпорацией и NASA "великолепные" рабочие отношения.

В новом обращении по случаю лунной миссии NASA директор Управления рассказал, что к 2024 году на спутник отправятся астронавты, а к 2028-му будут налажена логистика и представлена техника для регулярных лунных визитов и проживания там. Ключевым звеном в этом проекте является создание сверхтяжелой ракеты Space Launch System.