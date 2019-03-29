В Японии показали технику для возведения базы на Луне: фото

В Японии прошли испытания строительной техники, созданной для работы на поверхности Луны. Об этом сообщила пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
Частично автономные трактор и семитонный экскаватор от одной из ведущих строительных фирм Японии Kajima Corporation могут в будущем использовать для подготовки площадки и строительства жилой базы на естественном спутнике Земли.
Технику оборудовали системой дистанционного управления.
Механизмы увешаны датчиками, определяющими положение техники на поверхности: на основе информации с них в некоторых ситуациях аппараты действуют автономно. На Луне система GPS недоступна, поэтому японцы предложили свои варианты ориентирования на местности.
Такая техника понадобится для:
- работ по подготовке участка для лунной базы;
- выемки грунта до необходимой глубины;
- установки модулей базы;
- экранирования помещений грунтом для защиты их от метеороидов и радиации.
В Токио заверили, что этот трактор и экскаватор смело можно применять для строительства базы на Луне. Дело за "малым" - доставить их туда - это примерно 385 000 км космоса.
Иоллюстрации и фото: Kajima Corporation / JAXA
В JAXA заявили, что довольны тест-драйвом A4CSEL (Automated Autonomous Advanced Accelerated Construction System for Safety, Efficiency, and Liability - "Автоматизированная автономная усовершенствованная система ускоренного строительства для обеспечения безопасности, эффективности и ответственности"), создавать которую начали в 2015 году.