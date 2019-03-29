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29.03.2019, 10:56

В Японии показали технику для возведения базы на Луне: фото

В Японии показали технику для возведения базы на Луне: фото - Фото
Фото: пресс-служба NASA

Для стартовых и основополагающих работ нужны будут экскаватор и трактор, заявили в JAXA и провели очередные испытания такой техники

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В Японии прошли испытания строительной техники, созданной для работы на поверхности Луны. Об этом сообщила пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Частично автономные трактор и семитонный экскаватор от одной из ведущих строительных фирм Японии Kajima Corporation могут в будущем использовать для подготовки площадки и строительства жилой базы на естественном спутнике Земли.

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Технику оборудовали системой дистанционного управления.

Механизмы увешаны датчиками, определяющими положение техники на поверхности: на основе информации с них в некоторых ситуациях аппараты действуют автономно. На Луне система GPS недоступна, поэтому японцы предложили свои варианты ориентирования на местности.

Такая техника понадобится для:

- работ по подготовке участка для лунной базы;
- выемки грунта до необходимой глубины;
- установки модулей базы;
- экранирования помещений грунтом для защиты их от метеороидов и радиации.

В Токио заверили, что этот трактор и экскаватор смело можно применять для строительства базы на Луне. Дело за "малым" - доставить их туда - это примерно 385 000 км космоса.

Иоллюстрации и фото: Kajima Corporation / JAXA

В JAXA заявили, что довольны тест-драйвом A4CSEL (Automated Autonomous Advanced Accelerated Construction System for Safety, Efficiency, and Liability - "Автоматизированная автономная усовершенствованная система ускоренного строительства для обеспечения безопасности, эффективности и ответственности"), создавать которую начали в 2015 году.

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Теги: технологии, Луна, космос, трактор, jaxa, экскаватор, лунная база
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