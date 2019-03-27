США хотят направить астронавтов на Луну до 2024 года

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Американские власти намерены вновь отправить астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"По распоряжению главы Белого дома Дональда Трампа, официальная политика Вашингтона предполагает, что первой женщиной и следующим мужчиной на Луне станут астронавты из Соединенных Штатов", - заявил во вторник, 26 марта, вице-президент США Майкл Пенс.

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Выступая в Хантсвилле (штат Алабама), он подверг резкой критике Национальное аэрокосмическое агентство (NASA), обвинив его в "бюрократической неповоротливости", которая привела к задержкам запусков ракеты-носителя Space Launch System, разрабатываемой NASA для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты.

Вице-президент подчеркнул, что, если аэрокосмическое агентство не будет "мыслить по-новому", для следующего полета на Луну придется обратиться к частным коммерческим компаниям.

Призвав ускорить работу, Пенс указал на конкуренцию со стороны Китая, в частности на то, что китайский робот достиг обратной стороны естественного спутника Земли.

Вашингтон прекратил свою программу "шаттлов" в 2011 году. С тех пор американские астронавты отправляются к Международной космической станции на российских ракетах "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года.

В ночь на 19 февраля Луна приблизилась максимально близко к Земле - на расстояние 356 тысяч километров. Через несколько часов после этого она вошла в фазу полнолуния, и жители многих стран наблюдали явление суперлуния - самого яркого в этом году.

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