Решено. Лунную станцию Gateway пустят по необычной орбите - видео

Принято решение о траектории будущей космической станции Gateway, которая послужит сначала плацдармом для полетов на Луну, а затем и перевалочным пунктом на этом и других межпланетных маршрутах. Это так называемая гало-орбита, пишет пресс-служба Европейского космического агентства (ESA).

Такая орбита совмещает максимально простой доступ к обоим космическим телам - Земле и Луне. Она обладает низкими характеристическими скоростями для доступа по линии Земля-Луна и обратно.

Также станция на гало-орбите будет всегда в поле зрения с Земли. Для ее поддержания не понадобится много топлива и маневров - она вполне стабильна.

Близкую к прямолинейной гало-орбиту (near-rectilinear halo orbit) выбрали после нескольких лет споров и подсчетов.

Простым языком объяснить ее механику непросто. Это орбита, пролегающая вокруг одной из точек Лагранжа вдали от обоих небесных тел системы, в которой она рассчитывается. Орбита Gateway - частный случай гало-орбиты вокруг точки L2. Если представлять ее со стороны, она похожа на простую высокоэллиптическую орбиту вокруг Луны.

Из-за того, что станция будет гравитационно взаимодействовать с системой Земля-Луна, плоскость ее орбиты будет поворачиваться вместе с Луной.

Масса первого модуля станции - около 5000 кг. На нем установят манипулятор и стыковочный узел, и оснастят 50-киловаттным солнечно-электрическим ионным двигателем, работающим на инертном газе и энергии от солнечных батарей. Срок его эксплуатации - 15 лет. Примерно в конце 2022 года модуль отправят на орбиту.

Дебютный пилотируемый полет к Gateway на многоразовом корабле Orion, который будет выводить на траекторию создаваемая сейчас ракета-носитель Space Launch System, намечен на 2024-й, а новая высадка на Луну - не ранее конца 2020-х.

Можно сравнить концепты Gateway от NASA и ESA.

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