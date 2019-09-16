Астронавты NASA в плавках строят подводную базу "на Луне": фото

Аэрокосмическое управление США готовится строить на Луне базу для постоянного человеческого присутствия на естественном спутнике Земли. В Лаборатории нейтральной плавучести Космического центра им. Джонсона в Хьюстоне создан бассейн, в котором команды оценивают и прорабатывают ситуации, в которых астронавты могут оказаться на Луне.
На снимке команды астронавтов перемещаются, создают инфраструктуру для "лунного" жилища, собирают образцы и проводят эксперименты - так, как это будет происходить на Луне с 2024-го. Именно на этот год запланировано возвращение туда людей в рамках третьего полета по новой лунной программе NASA "Артемида".
Среди тех, кто тренируется в бассейне - астронавты Дрю Фейстел и Дон Петтит. Этот резервуар в основном используется для тренировок по выходу в открытый космос на Международной космической станции.
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Фото: пресс-служба NASA / Bill Brassard
Ранее в ходе эксперимента экипаж МКС замесил бетон на орбите, а Китай испытал "карманный" космический двигатель на жидком металле.
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