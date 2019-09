Индия обнаружила разбившийся луноход

Индийская организация космических исследований установила местонахождение лунохода Vikram, разбившегося при посадке на Луну. Об этом сообщает ANI.

Глава организации Кайласавадиву Сиван завил, что связь с аппаратом восстановить пока не удалось, но какие-либо прогнозы делать пока слишком рано.

We've found the location of #VikramLander on lunar surface & orbiter has clicked a thermal image of Lander. But there is no communication yet. We are trying to have contact. It will be communicated soon. #Chandrayaan2: ISRO Chief K Sivan (ANI) pic.twitter.com/f88PDI9Cxa