Праздник в Индии: запуск ракеты с миссией к Луне – фото и видео

Вчера, 22 июля, Индийская организация космических исследований (ISRO) отправила к Луне автоматическую станцию Chandrayaan-2, в состав которой входит луноход. Старт ракеты GSLV MkIII транслировали все ведущие индийские каналы – для страны это было грандиозное событие.

Запуск состоялся с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе, пока единственном у Индии.

За событием в тамошнем ЦУПе наблюдал даже индийский йогин и мистик Джагги "Садхгуру" Васудев, основатель благотворительной организации Фонд Иша, которая проводит программы йоги по всему миру. Смуглый мужчина в очках на фото – руководитель ISRO доктор Каиласавадиву Сиван (Кей Сиван).

This was so surreal to witness and experience in person!!! Congrats to everyone @isro #Chandrayaan2 #ISRO pic.twitter.com/adkqxyStCp

A spectacular success for the Indian scientists, particularly the whole @isro team. This is truly a massive step for Indian space mission. Every Indian should be proud and this is a moment to celebrate for India. Fantastic. -Sg #Chandrayaan2 #ISRO #GSLVMkIII #IndiaMoonMission pic.twitter.com/br4z5yUiRH