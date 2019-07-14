Индия первой летит с луноходом на юг спутника Земли: трансляция

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Если индийцам будет сопутствовать успех, в начале сентября "Викрам" станет первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на Южном полюсе спутника Земли

В ночь на понедельник Индия отправит к естественному спутнику Земли миссию Chandrayaan-2 (Лунный корабль): это вторая после "Чандраян-1" автоматическая межпланетная станция для исследования Луны.

Запуск ракеты-носителя тяжелого класса GSLV MkIII-M1 с общим грузом 3877 кг состоится 15 июля в 00:21 ночи по киевскому времени из космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

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11 лет назад в рамках миссии Chandrayaan-1 к Луне доставили орбитальный модуль, который выпустил ударный зонд. Полученные при его падении данные используют для мягкой посадки модуля миссии Chandrayaan-2.

Презентация миссии:

На этот раз оправляемая аппаратура Индийской организации космических исследований (ISRO) состоит из орбитального модуля (2379 кг, 1 кВт), посадочного (1471 кг, 650 Вт), а также лунохода (27 кг, 50 Вт).

Софт и техника, утверждают власти страны, разработаны и собраны в Индии.

И еще одна презентация:

Chandrayaan-2 серьезно отстала от дат в первоначальных планах. Это мог быть совместный проект с РФ, но когда запущенный в 2011 году к Марсу российский Фобос-Грунт сгорел в земной атмосфере, Индия передумала и решила все делать самостоятельно, да и у россиян возникли финансовые проблемы.

NASA и ESA хотели поучаствовать в проекте, но в итоге Индия все сделала сама, а от американцев на Луну полетит лишь небольшой лазерный ретрорефлектор для точного измерения расстояния до Земли.

Сначала станцию габаритами 3,1х3,1х5,8 м за пять витков выведут на крайне вытянутую околоземную орбиту — 170x40 400 км, после чего поднимут апогей до более чем 100 000 км и примерно 5–6 августа произведут транслунную инъекцию — выведение на траекторию к Луне.

Здесь и далее — фото/картинки ISRO. Почти все они кликабельны:

После серии маневров и пяти витков станция выйдет на круговую орбиту 100х100 км у спутника Земли.

Вскоре после прибытия туда будет выпущен посадочный модуль Vikram (Доблесть) габаритами 2,54х2х1,2 м, который выйдет на эллиптическую орбиту 100х30 км. Этот аппарат назван в честь "отца" индийской ракетно-космической индустрии доктора Викрама Сарабхаи (1919–1971).

За четыре земных дня Vikram просканирует область предполагаемой посадки и отправит информацию в ISRO, после чего там выберут точное место и загрузят эти GIS-данные в бортовую систему модуля. По задумке, модуль должен сесть примерно в 600 км от Южного полюса в каком-то из кратеров — Манцини (С) или Симпелий (N).

"Викрам" совершит мягкую посадку 6 сентября — на 54-й день миссии.

Спуск займет не более 15 минут. Сначала будет быстрая фаза торможения: аппарат перейдет на высоту около 18 км. Затем, зависнув на высоте 100 м, модуль выберет самое подходящее место, и опустится до высоты 2 м, после чего выключит двигатели и упадет в реголит.

Vikram выпустит рампу, по которой на поверхность съедет шестиколесный ровер Pragyaan (Мудрость). Его габариты — 90х75х85 см, запас хода — около 500 м, а скорость — улитки (1 см/с).

ISRO рассчитывает, что орбитальный модуль с пятью инструментами на год останется изучать Луну, а Vikram и Pragyaan будут функционировать минимум в течение лунного дня (примерно две земных недели), а если получится пережить местную ночь — то и дольше.

Аппараты соберут образцы для анализа, в том числе в поиске "спиртовой группы" и воды, сделают снимки, изучат магитное поле, сейсмо- и термоданные, радиационный фон и прочие параметры среды, — и передадут информацию на Землю.

Подробно обо всех инструментах и приборах миссии.

Успех миссии принесет Индии звание четвертой страны, которая смогла мягко посадить на Луну аппарат (после США, СССР и КНР). Весной 2019-го это не удалось Израилю — аппарат Beresheet разбился.

Официально миссия оценена всего в $141 млн, причем более трети этой суммы — стоимость ракеты и топлива. По-видимому, реальный ценник проекта гораздо выше.

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Ранее индийский премьер Нарендра Моди заявлял, что первая пилотируемая миссия страны отправится в космос до 2022 года: в этом году у них будет 75-летие независимости. Будет использован тот же тип ракеты.


Ракета

GSLV III (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III) — трехступенчатая одноразовая ракета-носитель среднего/тяжелого класса. Высота — 43,43 м, диаметр — 4 м, стартовая масса — 645 т. Способна вывести на низкую опорную орбиту высотой до 600 км около 8 т, на геопереходную — до 4 т. Дебютный запуск — в июне 2017-го; произведено три успешных пуска их трех всего.

Оборудована двумя трехсегментными боковыми твердотопливными ускорителями S-200 диаметром 3,2 м, высотой 25 м и суммарной тягой более 9300 кН. Каждый ускоритель вмещает 207 т топлива на основе полибутадиена HTPB. Боковушки обеспечивают всю тягу на первом участке полета: первая ступень включается лишь на 110-й секунде полета, за 20 с до выгорания ускорителей.

Центральная маршевая ступень L-110 высотой 17 м и диаметром 4 м оборудована двумя ЖР-двигателями Vikas с охлаждением циркуляцией топлива и суммарной тягой в вакууме 1598 кН. Они работают на несимметричном диметилгидразине с тетраоксидом диазота (окислитель).

Вторая ступень C25 также имеет диаметр 4 м, высоту 13,5 м, и оборудована криогенным двигателем СE-20 с тягой 186 кН, работающим на жидких водороде/кислороде с температурами –253°C и –195°C соответственно.

Все готово:

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Теги: Индия, Луна, космос, запуск, ракета, ISRO, луноход, посадочный модуль, Chandrayaan, GSLV
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