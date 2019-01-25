Индийцы вывели в космос рекордно легкий спутник: видео запуска

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Четвертую ступень запущенной ракеты индийцы используют для создания на ее базе исследовательской платформы. Как это будет выглядеть, пока неизвестно.

Реклама
Реклама

Вчера, 24 января в 20:37 по киевскому времени, в рамках первого запуска в новом году Индийская организация космических исследований отправила на орбиту легчайший в мире спутник. Это кубсат, собранный местными студентами, пишет пресс-служба ISRO.

Запуск ракеты PSLV-DL состоялся со стартовой площадки First Launch Pad космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Реклама

Наноспутник Kalamsat-V2 весит всего 1,26 кг: это куб со стороной 10 см.

Интересно, что первый кубсат Kalamsat пытались вывести в космос в 2017 году на ракете Terrier Orion от NASA. Весил он всего 64 грамма. На орбиту аппарат, однако, выведен так и не был, а потому легчайшим в мире действующим спутником считается Kalamsat-V2.

Видео: NDTV

Аппарат назван в честь одного из создателей первых ракет Индии Абдула Калама, который в 2002—2007 годах был президентом Индии.

Смотрите также: По стопам SpaceX: у Безоса показали новую тяжелую ракету — ролик

Основным же грузом на обновленной 320-тонной ракете с двумя боковыми твердотопливыми ускорителями был 740-килограммовый спутник мониторинга поверхности Земли для Минобороны Индии под названием Microsat-R. Его закрепили на низкой орбите на высоте 274 км над планетой.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — пресс-служба ISRO):

PSLV — четырехступенчатая ракета, первая и третья ступени которой — твердотопливные, вторая и четвертая — жидкостные. Имеет несколько конфигураций, которые отличаются в основном только боковыми ускорителями.

В рамках этой миссии (PSLV-C44) на четвертую ступень установили литий-ионные батареи и коммуникационное оборудование Kalamsat — будут проводить эксперимент: создадут на ее базе исследовательскую платформу. Спупень вывели на круговую орбиту на высоте 453 км.

Смотрите также: Появилось яркое видео мягкой посадки ракеты Blue Origin: ролик

Отправить:
Распечатать:
Теги: спутник, рекорд, космос, видео, запуск, ракета, ISRO, Kalamsat-V2, PSLV, Microsat-R
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Индийцы вывели в космос рекордно легкий спутник: видео запуска
Индийцы вывели в космос рекордно легкий спутник: видео запуска
Долетался. Военные показали перехваченный российский дрон — видео
Долетался. Военные показали перехваченный российский дрон — видео
Вышиванки в Давосе: первый модный показ в истории форума - видео
Вышиванки в Давосе: первый модный показ в истории форума - видео
Экономика Андрей Шевченко причастен к золотой империи Абрамовича в РФ - DW
Газпром назвал сумму расходов на газопроводы в обход Украины
ТЭК Газпром назвал сумму расходов на газопроводы в обход Украины
350 млн евро на ветер. 5 фактов о проекте "Сиваш"
ТЭК 350 млн евро на ветер. 5 фактов о проекте "Сиваш"
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Индийцы вывели в космос рекордно легкий спутник: видео запуска
Индийцы вывели в космос рекордно легкий спутник: видео запуска
Долетался. Военные показали перехваченный российский дрон — видео
Долетался. Военные показали перехваченный российский дрон — видео 07:49
Вышиванки в Давосе: первый модный показ в истории форума - видео
Вышиванки в Давосе: первый модный показ в истории форума - видео 24.01.19, 22:33
Под Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фото
Под Херсоном столкнулись грузовики ВСУ, погиб солдат - фото 24.01.19, 22:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 