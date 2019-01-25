Индийцы вывели в космос рекордно легкий спутник: видео запуска

Вчера, 24 января в 20:37 по киевскому времени, в рамках первого запуска в новом году Индийская организация космических исследований отправила на орбиту легчайший в мире спутник. Это кубсат, собранный местными студентами, пишет пресс-служба ISRO.

Запуск ракеты PSLV-DL состоялся со стартовой площадки First Launch Pad космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

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Наноспутник Kalamsat-V2 весит всего 1,26 кг: это куб со стороной 10 см.

Интересно, что первый кубсат Kalamsat пытались вывести в космос в 2017 году на ракете Terrier Orion от NASA. Весил он всего 64 грамма. На орбиту аппарат, однако, выведен так и не был, а потому легчайшим в мире действующим спутником считается Kalamsat-V2.

Видео: NDTV

Аппарат назван в честь одного из создателей первых ракет Индии Абдула Калама, который в 2002—2007 годах был президентом Индии.

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Основным же грузом на обновленной 320-тонной ракете с двумя боковыми твердотопливыми ускорителями был 740-килограммовый спутник мониторинга поверхности Земли для Минобороны Индии под названием Microsat-R. Его закрепили на низкой орбите на высоте 274 км над планетой.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — пресс-служба ISRO):

PSLV — четырехступенчатая ракета, первая и третья ступени которой — твердотопливные, вторая и четвертая — жидкостные. Имеет несколько конфигураций, которые отличаются в основном только боковыми ускорителями.

В рамках этой миссии (PSLV-C44) на четвертую ступень установили литий-ионные батареи и коммуникационное оборудование Kalamsat — будут проводить эксперимент: создадут на ее базе исследовательскую платформу. Спупень вывели на круговую орбиту на высоте 453 км.

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