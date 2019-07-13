Японцы разбавили выпивкой топливо и летят в космос: трансляция

Сегодня утром, 13 июля в 10:20 по киевскому времени, небольшая частная компания Interstellar Technologies из Японии попробует запустить в суборбитальный полет ракету-носитель сверхлегкого класса Momo-4.

Стартовое окно для миссии Paters Dream — около часа. Запуск будет произведен со стартовой площадки компании около поселка Тайки в губернаторстве Хоккайдо.

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Это в первую очередь рекламное событие: японцы начинили отсек под головным обтекателем странными для космических полетов вещами.

Во-первых, там аэрогами от компании Castem, свернутые по методике главы японской Национальной ассоциации любителей бумажных самолетиков Такуо Тода. Три таких оригами-поделки выпустят в свободное падение в условиях микрогравитации на высоте 100 км. Создатели утверждают, что эти "ками хикоки" выдерживают скорость 7 Мах. Их "фюзеляжи" исписаны именами заказчиков и заняты рекламными логотипами.

Во-вторых, в ракетное топливо (этанол) добавят саке Kido Junmai Daiginjo. Упакованы ли в отсек те две бутылки, которые показаны на презентации ниже, неизвестно.

Кроме того, в космос летят: чизбургеры, кофейные зерна элитного сорта Panama Geisha, четыре вида сыров, серебряное кольцо EncodeRing в форме звуковой волны, плюшевая игрушка, пара очков и — наконец, действительно полезная нагрузка — саунд-сенсор для записи звуков в верхних слоях атмосферы.

Подробно обо всем, что везут на борту, на японском языке можно почитать здесь.

Посмотреть, как Momo-4 готовят к старту, даже если японский — не ваш конек:

Компания и ракета

Interstellar Technologies основана в 2005 году владельцем интернет-провайдера Livedoor Такафуми Хори. Стартовый капитал компании не превышал $350 000, еще около $250 000 было собрано за счет краудфандинга. Стоимость одного запуска — в пределах $445 000.

Параметры ракеты Momo: высота — 9,9 м, диаметр — 50,2 см, стартовая масса — около 700 кг (1150 кг вместе с топливом). Momo способна поднять 20 кг груза на высоту около 120 км. Максимальный объем для него — 30х30х30 см. Падение отработанной ракеты — в 30 км от места старта, грузов — 20–40 км.

Двигатель работает на жидком кислороде и этиловом спирте. Все технические характеристики - на английском языке в PDF-файле.

С Momo-1 в июле 2017 года что-то пошло не так спустя 66 с полета на высоте около 20 км: связь была потеряна. Momo-2 отказала в июне 2018-го гораздо быстрее и ярче: ракета взлетела на пару метров, упала и эффектно взорвалась.

А вот третья попытка оказалась успешной: 4 мая 2019 года ракета поднялась на высоту 113,4 км и через 10 минут полета планово упала в Тихий океан. Таким образом, Momo-3 стала первой в Японии частной космической ракетой, которая достигла космоса.

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После 2020 года Interstellar Technologies надеются выйти на коммерциализацию их следующего проекта — сверхлегкой ракеты Zero для вывода мини-спутников на низкие орбиты. Ее максимум по полезной нагрузке не будет превышать 100 кг.

Еще один ролик о предстоящем запуске:

Патч-эмблема миссии:

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