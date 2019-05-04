Япония запустила первую частную суборбитальную ракету: видео

Японская частная компания Interstellar Technologies запустила суборбитальную ракету Momo-3. Об этом сообщает The Japan Times.

Gосле взлета со стартовой площадки на острове Хоккайдо ракета достигла высоты 110 км и через 10 минут полета упала в Тихий океан.

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Таким образом, Momo-3 стала первой в Японии космической ракетой, созданной на частные средства.

Два предыдущих испытательных пуска Interstellar Technologies в 2017 и 2018 годах закончились авариями.

Ракета Momo имеет длину 9,9 м и диаметр 50 см, ее стартовая масса составляет 1 т. Двигатель работает на жидком кислороде и этиловом спирте. Ракета предназначена для суборбитальных исследовательских полетов. Momo способна поднять 20-килограммовую полезную нагрузку на высоту более 120 км.

Сегодня в 09:48 утра по киевскому времени в США успешно запустили ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.

Миссия носит название CRS-17: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС. Запуск состоялся на площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.