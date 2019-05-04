Япония запустила первую частную суборбитальную ракету: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Компания Interstellar Technologies запустила свою суборбитальную ракету Momo-3

Реклама
Реклама

Японская частная компания Interstellar Technologies запустила суборбитальную ракету Momo-3. Об этом сообщает The Japan Times.

Gосле взлета со стартовой площадки на острове Хоккайдо ракета достигла высоты 110 км и через 10 минут полета упала в Тихий океан.

Реклама

Таким образом, Momo-3 стала первой в Японии космической ракетой, созданной на частные средства.

Два предыдущих испытательных пуска Interstellar Technologies в 2017 и 2018 годах закончились авариями.

Ракета Momo имеет длину 9,9 м и диаметр 50 см, ее стартовая масса составляет 1 т. Двигатель работает на жидком кислороде и этиловом спирте. Ракета предназначена для суборбитальных исследовательских полетов. Momo способна поднять 20-килограммовую полезную нагрузку на высоту более 120 км.

Сегодня в 09:48 утра по киевскому времени в США успешно запустили ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами.

Миссия носит название CRS-17: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС. Запуск состоялся на площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, япония, космос, Interstellar Technologies, Momo-3
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Япония запустила первую частную суборбитальную ракету: видео
Япония запустила первую частную суборбитальную ракету: видео
Впервые после аварии SpaceX вывели корабль к МКС: видео
Впервые после аварии SpaceX вывели корабль к МКС: видео
В США самолет с пассажирами упал в реку: видео
В США самолет с пассажирами упал в реку: видео
Недвижимость Вагиф Алиев готов заплатить за Ocean Plaza $175 млн - НВ Бизнес
Бизнес-неделя: новый Коломойский, пожар на АЭС и конкурент МАУ
Бизнес-неделя: новый Коломойский, пожар на АЭС и конкурент МАУ
Эмоции - наше все. Как черствость лидеров убивает компании. Книга
HR Эмоции - наше все. Как черствость лидеров убивает компании. Книга
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Япония запустила первую частную суборбитальную ракету: видео
Япония запустила первую частную суборбитальную ракету: видео
В Таиланде короновали короля Раму X: фото
В Таиланде короновали короля Раму X: фото 11:25
Впервые после аварии SpaceX вывели корабль к МКС: видео
Впервые после аварии SpaceX вывели корабль к МКС: видео 09:41
В США самолет с пассажирами упал в реку: видео
В США самолет с пассажирами упал в реку: видео 08:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 