Топорный фейк РФ: космонавт увидела "геноцид" с борта МКС: видео

Российский космонавт Елена Серова, которая ныне является депутатом путинской партии Единая Россия в нелегитимной Госдуме, на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге заявила, что "невооруженным взглядом" видела из космоса, как "ВСУ бомбили женщин, стариков и детей" в Донбассе.

Высота орбиты Международной космической станции над Землей - чуть больше 400 км. Серова была там с 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015-го - в горячую фазу войны на востоке.

Она пыталась убедить присутствующих на ПА ОБСЕ, что ее впечатляющие заявления - "не голословные обвинения, а реальные факты".

"С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных Сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди, женщины, старики и дети. Властям Украины не интересна безопасность собственного народа. Им нужен конфликт. Нестабильность на Украине необходима для того, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения, тем самым скрывая собственные военные преступления", - заявила экс-космонавт посреди антиукраинского спича.

Кто-то из редакторов российского сегмента интернет-энциклопедии Wikipedia пошутил, дописав на профиль путинского пропагандиста следующее:

Эту правку уже удалили.

Позже она уверяла на радио Говорит Москва, что "особенно в ночное время очень хорошо видела, куда летят и где рвутся бомбы". Серова добавила также, что "наши украинские товарищи переворачивают все с ног на голову".

Как выяснила Би-би-си у космонавта Юрия Батурина (Роскосмос), без спецсредств наблюдения такие события внизу не заметить.

Оригинал видеозаписи из Люксембурга доступен здесь (смотреть с 01:14:12).

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