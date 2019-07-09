Топорный фейк РФ: космонавт увидела "геноцид" с борта МКС: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

43-летняя Елена Серова имеет звание "Герой РФ"; она - четвертая женщина-космонавт в истории СССР и России (после Терешковой, Савицкой и Кондаковой)

Российский космонавт Елена Серова, которая ныне является депутатом путинской партии Единая Россия в нелегитимной Госдуме, на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге заявила, что "невооруженным взглядом" видела из космоса, как "ВСУ бомбили женщин, стариков и детей" в Донбассе.

Высота орбиты Международной космической станции над Землей - чуть больше 400 км. Серова была там с 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015-го - в горячую фазу войны на востоке.

Она пыталась убедить присутствующих на ПА ОБСЕ, что ее впечатляющие заявления - "не голословные обвинения, а реальные факты".

"С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных Сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди, женщины, старики и дети. Властям Украины не интересна безопасность собственного народа. Им нужен конфликт. Нестабильность на Украине необходима для того, чтобы травить Россию, внедрять русофобские настроения, тем самым скрывая собственные военные преступления", - заявила экс-космонавт посреди антиукраинского спича.

Кто-то из редакторов российского сегмента интернет-энциклопедии Wikipedia пошутил, дописав на профиль путинского пропагандиста следующее:

Эту правку уже удалили.

Позже она уверяла на радио Говорит Москва, что "особенно в ночное время очень хорошо видела, куда летят и где рвутся бомбы". Серова добавила также, что "наши украинские товарищи переворачивают все с ног на голову".

Как выяснила Би-би-си у космонавта Юрия Батурина (Роскосмос), без спецсредств наблюдения такие события внизу не заметить.

Оригинал видеозаписи из Люксембурга доступен здесь (смотреть с 01:14:12).

Читайте также: Россия отказалась выполнять декларацию ПА ОБСЕ по Крыму

Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, фейк, пропаганда, космос, елена серова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Боевики ударили "Горынычем" по Марьинке: видео мощнейшего взрыва
Боевики ударили "Горынычем" по Марьинке: видео мощнейшего взрыва
Топорный фейк РФ: космонавт увидела "геноцид" с борта МКС: видео
Топорный фейк РФ: космонавт увидела "геноцид" с борта МКС: видео
Завод депутата Украины работает на РФ и террористов: Наші гроші
Завод депутата Украины работает на РФ и террористов: Наші гроші
Экономика Зеленский назвал условие снятия "экономической блокады" Донбасса
Барышевская судья, остановившая лицензию SkyUp, подала в отставку
Транспорт Барышевская судья, остановившая лицензию SkyUp, подала в отставку
В ОБСЕ утвердили резолюцию против Северного потока-2
ТЭК В ОБСЕ утвердили резолюцию против Северного потока-2
Популярное
фото/видео
Боевики ударили "Горынычем" по Марьинке: видео мощнейшего взрыва
Боевики ударили "Горынычем" по Марьинке: видео мощнейшего взрыва
Топорный фейк РФ: космонавт увидела "геноцид" с борта МКС: видео
Топорный фейк РФ: космонавт увидела "геноцид" с борта МКС: видео 08:05
Завод депутата Украины работает на РФ и террористов: Наші гроші
Завод депутата Украины работает на РФ и террористов: Наші гроші 00:38
"Медведчука под суд": акция у офиса NewsOne - видео, фото
"Медведчука под суд": акция у офиса NewsOne - видео, фото 08.07.19, 21:05
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 