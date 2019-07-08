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08.07.2019, 20:07

Россия отказалась выполнять декларацию ПА ОБСЕ по Крыму

Россия отказалась выполнять декларацию ПА ОБСЕ по Крыму - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В российской делегации заявили, что "кворума явно было недостаточно"

Россия отказывается признать декларацию 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой осуждается аннексия Россией Крыма и его милитаризация. Об этом заявил член российской делегации, депутат Госдумы Николай Рыжак, сообщает ТАСС.

"Учитывая, что данная декларация принята в присутствии трети членов ассамблеи, мы ее не признаем и не будем считать обязывающим документом для исполнения", - сказал он.

Рыжак считает, что "большинство явно было не обеспечено, кворума явно было недостаточно".

Сегодня ПА ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, которая содержит украинскую резолюцию с осуждением аннексии Крыма и милитаризации акваторий оккупированных Севастополя, Крыма, Черного и Азовского морей.

Также в декларации содержится призыв к России отменить решение о признании так называемой независимости Южной Осетии и Абхазии.

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Теги: Крым, аннексия, обсе
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