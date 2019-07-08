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08.07.2019, 14:45

ПА ОБСЕ обвинила Россию в превращении Крыма в военную базу

ПА ОБСЕ обвинила Россию в превращении Крыма в военную базу - Фото
Фото: EPA

ПА ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, которая, в том числе, осуждает аннексию Крыма

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня, 8 июля, приняла Люксембургскую декларацию, которая содержит украинскую резолюцию с осуждением аннексии Крыма и милитаризации акваторий оккупированных Севастополя, Крыма, Черного и Азовского морей. Об этом в Facebook сообщил депутат Сергей Высоцкий.

"Кроме того, частью декларации стала литовская резолюция об угрозе Северного потока-2. Кроме того, 24 пункт доклада политического комитета ПА ОБСЕ (доклад также стал частью декларации) отмечает, что именно Россия не выполняет минские договоренности и призывает ее к выполнению Минска", - написал он.

Вчера Комитет по политическим вопросам и безопасности при ПА ОБСЕ принял проект резолюции, который призывает Россию отменить решение о признании так называемой независимости Южной Осетии и Абхазии.

В проекте резолюции они называются оккупированными грузинскими территориями, а Россия обвиняется в подготовке к их фактической аннексии и наращивании там вооруженных сил.

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Теги: ПА ОБСЕ
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