ПА ОБСЕ обвинила Россию в превращении Крыма в военную базу

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Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня, 8 июля, приняла Люксембургскую декларацию, которая содержит украинскую резолюцию с осуждением аннексии Крыма и милитаризации акваторий оккупированных Севастополя, Крыма, Черного и Азовского морей. Об этом в Facebook сообщил депутат Сергей Высоцкий.

"Кроме того, частью декларации стала литовская резолюция об угрозе Северного потока-2. Кроме того, 24 пункт доклада политического комитета ПА ОБСЕ (доклад также стал частью декларации) отмечает, что именно Россия не выполняет минские договоренности и призывает ее к выполнению Минска", - написал он.

Вчера Комитет по политическим вопросам и безопасности при ПА ОБСЕ принял проект резолюции, который призывает Россию отменить решение о признании так называемой независимости Южной Осетии и Абхазии.

В проекте резолюции они называются оккупированными грузинскими территориями, а Россия обвиняется в подготовке к их фактической аннексии и наращивании там вооруженных сил.