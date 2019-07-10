Запуск военного Falcon Eye для Эмиратов: трансляция старта ракеты

Завтра, 11 июля в 04:53 утра по Киеву, с космодрома Куру во Французской Гвиане при помощи ракеты Vega попытаются вывести на высоту за 600 км полезную нагрузку весом 1279 кг, где основным пассажиром будет спутник дистанционного зондирования Земли для ОАЭ.

Место запуска — комплекс Ensemble de Lancement Vega (ELA-1) на космодроме Куру во Французской Гвиане, расположенной на северо-северо-восточном побережье Южной Америки. С этой конкретной площадки произведено уже 40 запусков, причем последний неудачный был более 33 лет назад.

Издали старт будет выглядеть примерно так.

Как и в многих других миссиях, доставку спутника на космодром осуществляли на украинском транспортном самолете Ан-124-100 Руслан:

Спутник

Falcon Eye 1 заказали ВВС ОАЭ, производили — Airbus Defence and Space (основной подрядчик, отвечал за дизайн, сборку и испытания; разработчик платформы) и Thales Alenia Space (разработчик оптики и софта для обработки изображений). Первые — подразделение Airbus Group, ответственное за оборонную/аэрокосмическую продукцию и услуги, вторые — крупнейший франко-итальянский производитель спутников в Европе.

"Соколиный глаз 1" — первый из двух военных разведаппаратов; второй запустят позднее в этом году также на "Веге". Зонд весом 1197 кг (с полной заправкой) на пять лет отправят на солнечно-синхронную орбиту высотой 611 км.

Оснащенный четырьмя гидразиновыми двигателями спутник будет делать снимки поверхности Земли с разрешением до 70 см на пиксель, охватывая за раз квадрат 20х20 км.

Установка спутника под головной обтекатель ракеты:

Оба Falcon Eye собраны и будут работать, основываясь на опыте и наработках французской национальной разведпрограммы "Плеяды": два таких спутника были выведены на орбиту в 2011-2012 годах — Pléiades-HR 1A и Pléiades-HR 1B. Фактически, "Соколиный глаз" — это модернизированная версия КА "Плеяды" (фото и еще фото).

Помимо нужд ВВС ОАЭ, эти зонды будут использовать и для коммерческих проектов, где потребуются высококачественные фото. Посмотрите, как снимали их французские предшественники (качество снижено для уменьшения "веса" фото): острова Маупити и Рапа-Ити, гора Фудзияма, Нью-Йорк, пустыня Вади-Рам и египетские пирамиды.

Ракета

Одноразовая четырехступенчатая ракета-носитель легкого класса Vega (аббревиатура от Vettore Europeo di Generazione Avanzata) предназначена для вывода спутников массой до 2000 кг на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км. Стартовая масса ракеты — 137 т, длинна — 30 м, диаметр — три метра.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — CNES):

Первые три ступени — P80, Zefiro-23 и Zefiro-9 итальянской компании Avio — оснащены твердотопливными двигателями. На четвертой ступени AVUM (Attitude Vernier Upper Module) установлен украинский некриогенный ЖРД закрытого типа РД-843 многократного включения, работающий на несимметричном диметилгидразине с азотным тетраоксидом как окислителем. Именно в этой ступени/разгонном блоке находятся основные компоненты авионики ракеты.

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Vega на 65% разработана и собрана в Италии, остальные 35% узлов ракеты обеспечивают Франция (15%), Испания (6%), Бельгия (5,63%), Нидерланды (3,5%), Швейцария (1,34%), Швеция (0,8%) и Украина (двигатель 4-й ступени от КБ Южное и Южмаша). Европейское космическое агентство намерено заменить РД-843 на более экологичный немецкий узел.

Подробные характеристики этой ракеты-носителя доступны здесь на английском языке в формате PDF.

Нажмите, чтобы увеличить (фото — CNES):

За семь с половиной лет все 14 стартов были успешными. Стоимость запуска (только ракеты с топливом) — €25 млн при условии двух запусков за год, и €22 млн, если запусков четыре.

В 2020 году начнется использование усовершенствованной "Веги" — Vega C (Consolidated). Первую ступень Р80 заменят на новую P120C с тягой свыше 4650 кН, созданную Europropulsion — совместным предприятием Avio и Safran. Она будет использовать как топливо твердую форму HTPB.

В будущем Европа хочет заменить нынешние третью и четвертую ступени одной — с двигателем на жидком метане/кислороде, который разрабатывают в центре Хруничева (РФ), и новой авионикой. Эта ракета будет называться Vega E (Еvolution).

"Здесь был Омар" (фото — twitter.com/wamnews):

После отсоединения AVUM запустит двигатель примерно на восемь минут, за которыми последуют 38,5 минут баллистической фазы полета. Затем двигатель включится снова на 69 секунд. Спустя минуту после его выключения будет отсоединен спутник.

С момента старта до отделения спутника пройдет 57 минут 9 секунд.

Презентация миссии:

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