Какие аппараты перебросят на Луну: NASA огласило весь список

Иллюстрация: пресс-служба NASA

Аэрокосмическое управление США выбрало еще 12 научных и технологических аппаратов/инструментов для воплощения в реальности новой лунной программы "Артемида", чтобы уже в 2024 году отправить на спутник Земли очередных астронавтов.

Исследования при помощи этого научного арсенала помогут с будущим освоением Марса. Список полезных нагрузок доступен на сайте NASA:

MoonRanger - миниатюрный скоростной луноход, который съедет с посадочной платформы, проведет картографические исследования в радиусе 1 км от нее, а затем вернется.

Heimdal – многофункциональная система камер для исследований с луноходов: она позволит тщательнее изучить верхнюю часть поверхности и "грунт" - реголит. В нее входят цифровой видеорегистратор и четыре камеры (широкоугольный спускаемый сканер поверхности, узкоугольный сканер реголита и две широкоугольные панорамные камеры). Также будет использована для картографирования и определения возможных опасностей при посадке или перемещении по Луне.

Lunar Demonstration of a Reconfigurable, Radiation Tolerant Computer System (LDRRTCS) - демонстрационный аппарат для определения пределов радиационной стойкости перенастраиваемой электроники. На Луне нет атмосферы и магнитного поля, из-за чего солнечная радиация и другое космическое излучение - проблема для аппаратуры.

Regolith Adherence Characterization (RAC, определение степени липучести реголита) - технология для исследования воздействия реголита на материалы, которые будут использованы по программе "Артемида". Фактически, ученые исследуют, как реголит прилипает к различным объектам.

Lunar Magnetotelluric Sounder (LMS, Лунный магнитотеллурический эхолокатор) - тандем двух магнетометров для изучения структуры и состава мантии Луны посредством отслеживания электрических/магнитных полей.

Lunar Surface Electromagnetics Experiment (LuSEE) - еще один аппарат для комплексного измерения электромагнитных явлений на поверхности, собранный из инструментов FIELDS (программа Parker Solar Probe), STEREO/Waves и МAVEN.

Lunar Environment heliospheric X-ray Imager (LEXI, Гелиосферный рентгеновский сканер лунной среды) займется съемкой процесса столкновения солнечного ветра с магнитосферой Земли.

Next Generation Lunar Retroreflectors (NGLR, Лунные светоотражатели следующего поколения) - это лазерные рефлекторы для точного измерения расстояния между Землей и Луной. Лазеры с Земли направят на эти отражатели, затем измерят время, которое свет проходит туда-обратно. Кроме того, данные этого проекта используют для изучения внутреннего строения Луны и даже "решения вопросов фундаментальной физики".

Lunar Compact InfraRed Imaging System (L-CIRiS, Компактная лунная инфракрасная фотосистема) - проект для использования радиометра при измерении длин волн солнечного света. Также применят для изучения состава и структуры поверхности Луны, картографирования ее температурных зон/слоев.

Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER, Лунная аппаратура для оперативного подземного термического исследования). Этот аппарат с буром (2-3 м в глубину)используют для измерения потоков тепла внутри реголита.

PlanetVac – аппарат для отработки методов захвата и перемещения реголита с поверхности Луны на другие аппараты для дальнейшего анализа. Такой себе мини-экскаватор, который погрузит пробы в контейнер, а посадочный модуль с другой миссии заберет их на Землю.

Sample Acquisition, Morphology Filtering, and Probing of Lunar Regolith (SAMPLR, Получение образцов, фильтрация и исследование лунного реголита) - это технология сбора образцов, в которой используют манипулятор - запасной инструментом для миссии Mars Exploration Rover.

Это далеко не все приборы/аппараты, которые понадобятся человеку на Луне. Ранее в NASA сделали выбор, кто будет спускать туда первые грузы: список.

Первая фаза освоения Луны включает постепенную заброску туда аппаратуры и высадку астронавтов в 2024 году. Вторая фаза (дэдлайн - конец 2028-го) - создание базы для постоянного присутствия человека на поверхности спутника Земли.

В середине мая в NASA выбрали 11 компаний, которые разработают и соберут конкурсные прототипы посадочных модулей для отправки экипажей на Луну. Месяц назад в Хьюстоне провели симуляцию первого этапа новой лунной программы США "Артемида-1": в цифровое беспилотное путешествие к спутнику Земли отправили космический корабль Orion.

Смотрите видео: Аварийное спасение космического корабля Orion (тест)