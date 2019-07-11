Японцы снова сделали это: зонд "Хаябуса-2" сел на астероид Рюгу

Иллюстрация: пресс-служба JAXA

Автоматический зонд Hayabusa-2 во второй раз успешно посершил посадку на астероид Рюгу для того, чтобы за несколько секунд взять образцы пород. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований, которое вело трансляцию из отдела миссии.

Место посадки было в 20 м от рукотворного кратера, который "Хаябуса-2" создал ранее. Снижение аппарата началось за сутки, после чего в полукилометре от поверхности он перешел в полностью автоматический режим и сокращал последние метры всего по 10 см/с.

Учитывая, что поверхность усеяна камнями и валунами, операция была сложнейшей: зонду нужно было попасть в площадку с радиусом 7 м, чтобы не поверить свои узлы. Для корректировки рядом с площадкой был сброшен световой маркер.

Сейчас "Сокол-2" уже взлетел и возвращается на орбиту на высоте 20 км.

Нayabusa-2 запустили 3 декабря 2014 года. Миссия - доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов), который находится между Землей и Марсом. Диаметр типичного околоземного аполлона Рюгу - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса". Сейчас до него около 280 млн км.

Зонд в ноябре-декабре сойдет отправится в обратный путь: он должен вернутся в конце 2020-го. Стоимость миссии - около $270 млн. Габариты зонда - как большой холодильник, вес - примерно 600 кг.

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