Японский зонд обстрелял астероид и взял раскрошенный грунт: видео

22 февраля японский автоматический зонд Hayabusa-2 приземлился на астероид, выстрелил в его каменистую поверхность металлической болванкой, после чего оперативно, во время удаления от Рюгу, собрал разлетающиеся раскрошенные камни.

Видеозапись этого драматического эпизода исследований в глубоком космосе показала пресс-служба Агентства аэрокосмических исследований Японии.

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Ради удобства видео ускорено в пять раз.

Также в YouTube ведомства размещено видео из помещения, где работает группа экспертов этой миссии: специалисты напряженно и нервно всматриваются в мониторы, после чего восторженно рукоплещут и радуются успеху предприятия - точно так же, как в конце осени 2018 года в NASA радовались успешной посадке на Марс модуля InSight.

Нажмите, чтобы увеличить схему:

"Мы провели идеальное приземление в наилучших для этого условиях", - заявили в JAXA.

Это был первый такой эпизод исследований из трех: до конца миссии зонд еще дважды "обстреляет" Рюгу ради образцов поверхности для наземного анализа.

По предположениям ученых, астероид содержит относительно большое количество воды и преорганических веществ, которые были законсервированы на нем около 4,6 млрд лет назад, когда была сформирована Солнечная система.

Намного больше данных, схем и фото - в пресс-релизе JAXA (в формате PDF).

Диаметр типичного околоземного аполлона Рюгу - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса".

Hayabusa-2 запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Миссия - доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов). Стоимость миссии - около $270 млн. Габариты зонда - как большой холодильник.

Станция должна вернутся в конце 2020 года. JAXA создала страницу, на которой можно отслеживать все основные параметры зонда в режиме "реального времени" (с учетом задержки прихода сигнала).