Луна (фото - pixabay.com)

Индийский зонд разбился при посадке на Луну. За несколько десятков метров от поверхности пропала телеметрия посадочного модуля посадочного модуля Vikram (Доблесть) индийской автоматической станции Chandrayaan-2.

Заключительный этап спуска с орбиты Луны на ее поверхность посадочного модуля индийской автоматической станции Chandrayaan-2, оснащенного также мини-ровером начался сегодня, 6 сентября, примерно в 22:00 по Киеву. YouTube-канал ISRO вел стрим из департамента управления полетами в Индийской организации космических исследований.

Посадка ожидалась примерно в 23:25 вечера.

Станцию запустили ( смотрите фото и видео) LIGA.net подробно писала об этом запуске и миссии в целом.

LIGA.net подробно писала об этом запуске и миссии в целом. Chandrayaan-2 добралась до окрестностей Луны 20 августа. После серии маневров и пяти витков она вышла на окололунную круговую орбиту 100х100 км. Был выпущен посадочный модуль Vikram (Доблесть). Его габариты - 2,54х2х1,2 м.



В случае успешного прилунения Индия стала бы четвертой страной, которая совершила посадку на спутнике Земли: вслед за США, бывшим СССР и Китаем.

В апреле 2019 года на Луну неудачно сел израильский аппарат Beresheet : фактически, он разбился о поверхность из-за отказа двигателей.

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