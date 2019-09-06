Индийский зонд разбился при посадке на Луну. За несколько десятков метров от поверхности пропала телеметрия посадочного модуля посадочного модуля Vikram (Доблесть) индийской автоматической станции Chandrayaan-2.
Заключительный этап спуска с орбиты Луны на ее поверхность посадочного модуля индийской автоматической станции Chandrayaan-2, оснащенного также мини-ровером начался сегодня, 6 сентября, примерно в 22:00 по Киеву. YouTube-канал ISRO вел стрим из департамента управления полетами в Индийской организации космических исследований.
Посадка ожидалась примерно в 23:25 вечера.
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