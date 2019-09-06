Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Индийский зонд разбился при посадке на Луну

Индийский зонд разбился при посадке на Луну - Фото
Луна (фото - pixabay.com)
06.09.2019, 23:51

В апреле то же самое произошло с израильским зондом Beresheet

Индийский зонд разбился при посадке на Луну. За несколько десятков метров от поверхности пропала телеметрия посадочного модуля посадочного модуля Vikram (Доблесть) индийской автоматической станции Chandrayaan-2.

Заключительный этап спуска с орбиты Луны на ее поверхность посадочного модуля индийской автоматической станции Chandrayaan-2, оснащенного также мини-ровером начался сегодня, 6 сентября, примерно в 22:00 по Киеву. YouTube-канал ISRO вел стрим из департамента управления полетами в Индийской организации космических исследований.

Посадка ожидалась примерно в 23:25 вечера.

  • Станцию запустили (смотрите фото и видео) к Луне еще 22 июля. LIGA.net подробно писала об этом запуске и миссии в целом.
  • Chandrayaan-2 добралась до окрестностей Луны 20 августа. После серии маневров и пяти витков она вышла на окололунную круговую орбиту 100х100 км. Был выпущен посадочный модуль Vikram (Доблесть). Его габариты - 2,54х2х1,2 м.
  • В случае успешного прилунения Индия стала бы четвертой страной, которая совершила посадку на спутнике Земли: вслед за США, бывшим СССР и Китаем.
  • В апреле 2019 года на Луну неудачно сел израильский аппарат Beresheet: фактически, он разбился о поверхность из-за отказа двигателей.

Читайте также: При крушении зонда Луну заселили сотнями тысяч "медведей": видео

Напишите нам
Индия Луна космос Chandrayaan
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 