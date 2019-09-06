15 минут ужаса. Зонд Индии совершает посадку на Луну - трансляция

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Успех принесет Индии звание четвертой страны, которая смогла мягко посадить на Луну аппарат (после США, СССР и КНР). Весной это не удалось Израилю.

Сегодня, 6 сентября примерно в 22:00 по Киеву, начнется заключительный этап спуска с орбиты Луны на ее поверхность посадочного модуля индийской автоматической станции Chandrayaan-2, оснащенного также мини-ровером. YouTube-канал ISRO ведет стрим из департамента управления полетами в Индийской организации космических исследований.

Посадка ожидается примерно в 23:25 вечера.

Станцию запустили (смотрите фото и видео) к Луне еще 22 июля. LIGA.net подробно писала об этом запуске и миссии в целом.

Chandrayaan-2 добралась до окрестностей Луны 20 августа. После серии маневров и пяти витков она вышла на окололунную круговую орбиту 100х100 км. Был выпущен посадочный модуль Vikram (Доблесть). Его габариты - 2,54х2х1,2 м.

Посадка "Викрама" будет совершена примерно в 600 км от Южного полюса в каком-то из кратеров. На этот счет пока нет точных данных.

Рисунок от ISRO:

Спуск займет не более 15 минут. Время на финальный спуск и посадку в западной космонавтике часто называют "минутами ужаса", когда с аппаратом зачастую нет связи (на планетах с атмосферой или с обратной от наблюдателя стороны) и высок риск отказа.

Сначала будет быстрая фаза торможения: аппарат перейдет на высоту около 18 км. Затем, зависнув на высоте 100 м, модуль выберет самое подходящее место, и опустится до высоты 2 м, после чего выключит двигатели и упадет в реголит. Наклон поверхности не должен превышать 12 градусов, иначе модуль перевернется.

Через 4,5 ч Vikram выпустит рампу, по которой на поверхность съедет шестиколесный ровер Pragyaan (Мудрость). Его габариты — 90х75х85 см, запас хода — около 500 м, а скорость — улитки (1 см/с).

ISRO рассчитывает, что Vikram и Pragyaan будут функционировать минимум в течение лунного дня (примерно две земных недели), а если получится пережить местную ночь — то и дольше.

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Теги: Индия, Луна, космос, посадка, ISRO, луноход, посадочный модуль, Chandrayaan
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