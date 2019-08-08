При крушении зонда Луну заселили сотнями тысяч "медведей": видео

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Капсула с тихоходками настолько прочная, что, вероятно, пережила удар при падении Beresheet, и лежит сейчас где-то на поверхности Луны среди обломков

В апреле 2019 года на Луну неудачно сел израильский аппарат Beresheet: фактически, он разбился о поверхность из-за отказа двигателей. При этом его груз, который включал контейнер с сотнями тысяч обезвоженных тихоходок, мог уцелеть, пишет со ссылкой на авторов проекта Arch Mission Foundation издание Wired.

Миниатюрные беспозвоночные тардиграды - одни из самых живучих существ на Земле. Тардиграды умеют впадать в "спячку", которая мало отличается от смерти, но когда внешние условия приходят в норму, они "восстают из мертвых". В таком состоянии эти беспозвоночные способны экстремально долго обходиться без воды, пищи, кислорода, и выдерживать скачки температуры и давления.

Основатель компании по сохранению знаний человечества Нова Спивак предположил, что эти морские медведи могли пережить удар о поверхность Луны.

Спивак говорит, что тихоходки все же не бессмертны и после длительного воздействия радиации, вероятно, "ожить" уже не смогут.

Цифровой "ковчег" компании Arch Mission Foundation - размером с книгу, он состоит из 25 никелевых дисков с записанными энциклопедическими данными и запечатанными в эпоксидную смолу 100 млн клетками 25 людей.

  • Зонд Beresheet запустили 22 февраля 2019 года, до Луны он летел 47 дней. Он стал первым частным аппаратом, который облетел Луну и попал на ее поверхность - пускай и не одним куском. Стоимость проекта — менее $100 млн.

  • Через 10 дней после фиаско NASA показало место крушения аппарата Израиля на Луне (фото).

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Видео: The Dodo

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Теги: Луна, космос, Beresheet, тихоходки
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