Астронавты замесили бетон в космосе: фото

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В будущем люди будут осваивать космическое пространство, и им придется строить жилища на других планетах

Экипаж Международной космической станции создал на орбите бетон. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

В рамках проекта "Микрогравитационное исследование затвердевания цемента" (MICS) космические исследователи впервые смешали трикальциевый силикат (C3S) и воду в условиях невесомости.

Основной минеральный компонент большинства имеющегося в продаже цемента, C3S, контролирует многие его химические реакции и свойства. MICS исследовал, приведет ли затвердевание цемента в космосе к уникальным микроструктурам.

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 Затем ученые сравнили образцы цемента с Земли и полученные в условиях микрогравитации.

Сверху - смесь из космоса, снизу - на Земле (нажмите, чтобы увеличить):

Существенное преимущество бетона состоит в том, что теоретически его можно сделать с помощью ресурсов, доступных на внеземных телах, как реголит на Луне. Это избавит от необходимости перевозить стройматериалы на Луну или Марс, значительно сократив расходы.

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Теги: наука, космос, мкс, бетон
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