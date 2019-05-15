Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак показал, что происходит с медом в условиях невесомости на борту Международной космической станции.

У себя в Twitter он разместил видео, в котором открывает банку с медом, перевернув ее на бок.

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Мед не выливается из банки, а "вытягивается" изнутри, прицепившись к крышечке. Когда ее отпускают, эта "медовая лента" скручивается по спирали внутрь и сжимается.

Напомним, вместе с Сен-Жаком в 58 экспедиции на МКС сейчас работают 54-летний командир Олег Кононенко (Роскосмос) и 39-летняя Энн Макклейн (NASA).

14 марта в 21:14 по киевскому времени на Международную космическую станцию отправились астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг, а также космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин.